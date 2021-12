Miss Italia 2021 resiste ma dice addio alla Tv, sarà in streaming su Helbiz Live Il prossimo 19 dicembre la finale sarà su Helbiz Live, dove da alcune settimane lavora Carolina Stramare, volto della Serie B di calcio. L’ultima edizione in Tv è datata 2019.

A cura di Andrea Parrella

Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019 e volto di Helbiz

L'ultima di Miss Italia in televisione risale al 2019, con Alessandro Greco alla guida dell'edizione che segnava il ritorno su Rai1 del concorso dopo anni erranti a La7. Pare tuttavia che l'era della televisione per Miss Italia sia finita per sempre. La finale dell' edizione 2021 andrà in onda in streaming sulla piattaforma Helbiz Live (dove da alcune settimane lavora Carolina Stramare, volto della Serie B di calcio).

Miss Italia 2021, quando e dove vedere la finale

La selezione delle 30 finaliste si è svolta a Roma dal 29 al 30 novembre, mentre il gran finale sarà ospitato a Venezia nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre, una settimana che verrà raccontata interamente attraverso i social per avvicinare il concorso di bellezza alla Generazione Z, come esplicitamente affermato dall'organizzazione guidata da Patrizia Mirigliani. Non è il primo tentativo di traduzione online di Miss Italia, visto che già lo scorso anno, anche a causa degli effetti della pandemia, la finale del concorso era andata solo su Youtube e i social.

Miss Italia 2021 anche sui social

Ma l'addio definitivo alla televisione non sarà la sola novità per Miss Italia, che verrà rivoluzionato soprattutto nell'estetica. Addio ai costumi e ai numeretti, valorizzazione di tematiche chiave come creatività, sostenibilità e wellness, valorizzando una nuova idea di bellezza, non circoscritta al mero dato estetico. Il contenitore che racconterà la settimana di Miss Italia fino alla finale sarà #crown.revolution, che attraverso Instagram accenderà i riflettori sulle aspiranti Miss. Si tratta di una community digitale che vuole dare voce ai più giovani, nel tentativo di rinnovarsi e assumere una forma contemporanea.

La crisi di Miss Italia dopo il 2005

La sfida non sarà semplice, Miss Italia è un evento su cui ha pesato moltissimo l'ultimo decennio segnato dall'empowerment femminile e un processo di emancipazione della figura della donna che è spesso parso in controtendenza con il mito e i valori esaltati dallo storico concorso nato nel 1939. Il calo di interesse per il concorso ha trovato una cartina tornasole nel ritorno televisivo di Miss Italia. Oltre 9 milioni di telespettatori nel 2005 e poi un calo fisiologico costante. L'addio alla Rai nel 2013, il passaggio su La7 per sei edizioni, infine il ritorno su Rai1 con 2.679.000 spettatori. Quella dello streaming sarà solo una parentesi, o l'addio alla Tv di Miss Italia è definitivo?