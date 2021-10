Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa: “Dovrò assolutamente pensare ad una data del tour in Italia” Ospite della puntata di domenica 24 ottobre di Che Tempo che fa è Ed Sheeran. Il cantante sarebbe dovuto essere in studio a Milano, ma purtroppo ha scoperto di aver contratto il Covid, questo però non gli ha impedito di portare avanti l’intervista dalla sua casa nel sud dell’Inghilterra e di esibirsi in un brano del nuovo album. L’artista, poi, ha promesso che penserà anche ad una data italiana del tour.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite a Che Tempo che fa, nella puntata di domenica 24 ottobre, in collegamento dalla sua abitazione nel sud dell'Inghilterra, Ed Sheeran non è mancato all'appuntamento con l'intervista riservata a Fabio Fazio, nonostante abbia scoperto, proprio stamane di aver contratto il Covid. "Siamo positivi sia io che mia figlia, mia moglie dovrà stare lontano da casa per almeno dieci giorni" dichiara l'artista che, inoltre, parlando rigorosamente in italiano aggiunge: "Sono davvero dispiaciuto di non essere lì con voi, mi dispiace aver deluso te e il pubblico italiano".

Le scuse di Ed Sheeran e l'amore per l'Italia

Le prime parole del cantante britannico, quindi, sono per scusarsi ancora una volta di aver dovuto rimandare i suoi appuntamenti in presenza, organizzati per l'uscita del nuovo album, prevista per il 29 ottobre in tutto il mondo: "Non sto proprio benissimo. Pensate se non fossi stato vaccinato, mi sarei sentito ancora peggio, mi sento imbarazzato, anche se non dovrei perché ci sono ancora migliaia di casi ogni giorno" ha dichiarato l'artista che, però, non ha perso l'entusiasmo nel rispondere con estrema disponibilità alle domande rivoltegli da Fazio. Dal prossimo aprile, infatti, partirà il primo tour per il nuovo album per il quale non è prevista una data in Italia: "Queste sono solo le prime date, una prima parte del tour, ma ce ne saranno delle altre e dovrò fare in modo che assolutamente ci sia una data in Italia. Io amo il vostro Paese".

L'esibizione di Ed Sheeran in collegamento

L'artista pur non potendo esibirsi dal vivo, non esita a riprodurre "Shiver" un brano tratto dal nuovo album, servendosi solo della chitarra che ha al suo fianco e riuscendo comunque ad emozionare il pubblico. A questo proposito, proprio Fabio Fazio sottolinea come i concerti di Sheeran abbiano la particolarità di vederlo da solo al centro del palco: "Credo sia l'unica persona a farlo", ribadisce il conduttore. La star, quindi, motiva questa scelta: "Sì, insomma, è successo così per caso. Ogni fase della mia carriera, qualcuno mi ha sempre detto perché non fai un gruppo e poi non c'è mai stato il tempo, mi piace suonare da solo quando suono sul palco e mi sembra che lo show sia migliorato, man mano che passano gli anni".

Il ringraziamento finale

L'artista prima di congedarsi e salutare Fabio Fazio che, intanto, gli consegnato seppur a distanza il doppio disco di platino per "Bad Habits" una delle canzoni che in Italia dalla sua uscita è stata ascolta milioni e milioni di volte, rivolge un ultimo ringraziamento al conduttore e alla trasmissione: "Grazie davvero, non è una cosa scontata che mi avete voluto nella vostra trasmissione, mi rende felice aver potuto cantare qualcosa per voi e non vedo l'ora di farlo di persona appena possibile."