Ecco la fine di Lucifer, è la stagione finale: a che ora esce su Netflix e perché finisce così La serie tv con Tom Ellis nei panni di Lucifer sarà disponibile a partire dal 10 settembre su Netflix. Ecco l’orario di uscita di Lucifer 6 e tutte le indiscrezioni sul finale. Confermato tutto il cast di protagonisti. La prossima stagione di Lucifer non ci sarà perché tutte le cose, come è giusto che sia, devono arrivare alla fine.

Tutto arriva a una fine. Anche Lucifer. La serie tv, letteralmente resuscitata da Netflix dopo la bocciatura di Fox, chiude i suoi battenti con la sesta e ultima stagione disponibile a partire da oggi, venerdì 10 settembre. La piattaforma di contenuti on demand mette a disposizione tutti i dieci episodi conclusivi in questa giornata e, come ormai ci ha abituato la grande "enne" rossa, se vi state chiedendo a che ora esce Lucifer 6, la risposta è sempre la stessa: a partire dalle ore 9 del mattino.

Gli episodi di Lucifer 6

Lucifer 6, la stagione finale della serie, si compone di 10 episodi: si direbbe che è un formato ideale per concludere tutto in un solo weekend. Una "scorpacciata" di binge-watching vi aspetta.

Il cast di Lucifer 6

Tutti i personaggi principali di "Lucifer" sono destinati a tornare anche nella sesta stagione. Le storyline si fermano, tutti troveranno – chi più, chi meno – un ‘happy ending'. Tom Ellis mette nuovamente i panni del figlio cattivo di Dio, così come Lauren German ritorna nei panni dell'amata Chloe, Lesley-Ann Brandy torna nei panni di Maze e Rachel Harris torna al ruolo di Linda Martin. Confermatissimi anche Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez, Kevin Alejandro nel ruolo di Dan Espinoza, Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie Espinoza e D.B. Woodside nel ruolo di Amenadiel, fratello di Lucifer.

Quando uscirà la prossima stagione di Lucifer?

Non uscirà. Netflix ha deciso di concludere il percorso di Lucifer, interpretato magistralmente da Tom Ellis, con i dieci episodi della sesta e ultima stagione. Alla fine della fiera, i fan non possono che essere contenti perché la Fox aveva tagliato lo show dopo soli 57 episodi. L'intervento di Netflix ha fatto in modo che la serie tv sia arrivata almeno a 93. Dopodiché, mai più episodi inediti di Lucifer. Tutte le cose, come è giusto che sia, devono arrivare a un finale.

