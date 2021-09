È morto Willie Garson, aveva 57 anni: la star di Sex and the City lottava contro un cancro È morto Willie Garson. L’attore, amatissimo per avere interpretato Stanford Blatch, amico di Carrie Bradshaw, nella serie tv Sex and the City si è spento a 57 anni. Secondo quanto riporta Deadline, stava lottando contro un cancro al pancreas. I suoi cari e, in particolare, il figlio Nathen sono stati al suo fianco fino alla fine.

A cura di Daniela Seclì

Willie Garson è morto. L'attore aveva solo 57 anni e si era fatto amare dal pubblico interpretando il ruolo di Stanford Blatch, amico di Carrie Bradshaw, nella serie tv Sex and the City. Secondo quanto riportano People e Deadline, l'attore stava lottando contro un cancro al pancreas ed è morto circondato dall'affetto della sua famiglia.

L'ultimo saluto del figlio Nathen

Willie Garson lascia un figlio. In queste ore, Nathen Garson ha pubblicato su Instagram un lungo post nel quale ha espresso tutto l'amore che lo lega a suo padre e ha ringraziato l'attore per essere sempre stato presente con lui:

"Ti amo così tanto papà. Riposa in pace. Sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e sia stato capace di realizzare così tante cose. Sono così orgoglioso di te. Ti amerò per sempre, ma penso che sia arrivato per te il momento di partire per un'avventura tutta tua. Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto tu possa immaginare e sono felice che tu ora possa essere in pace. Sei sempre stato la persona più divertente e intelligente che io abbia mai conosciuto. Sono felice che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò mai".

La carriera di Willie Garson

Willie Garson è entrato nel cuore degli spettatori interpretando il talent scout Stanford Blatch, l'amico di Carrie che le forniva spesso il suo punto di vista sulle relazioni, tra sesso e amore. Tuttavia la sua carriera non si limita a Sex and the city. L'attore ha preso parte anche ad altri progetti di successo come White Collar, in cui era tra i protagonisti. Ma ha partecipato anche alle serie Monk, Quantum Leap, Ally McBeal, Star Trek: Voyager, Friends, Ultime dal cielo, X-Files, CSI: Scena del crimine e Buffy l'ammazzavampiri. Oltre a film come Tutti pazzi per Mary, Se solo fosse vero, L'amore in gioco, Incinta o…quasi e Innamorarsi a Manhattan.