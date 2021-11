È morto William Lucking, era Piney in Sons of Anarchy: “Un gigante con l’animo di un poeta” L’attore William Lucking è morto all’età di 80 anni. Aveva interpretato il personaggio di Piney Winston nella serie tv Sons of Anarchy. La morte è avvenuta lo scorso 18 ottobre, ma la moglie ha dato l’annuncio solo in queste ore: “Sebbene abbia spesso recitato nel ruolo di uomini forti e rudi, nella sua vita reale era un uomo elegante con un brillante intelletto che amava discutere di politica e attualità, di filosofia e fisica ed esprimere opinioni acute sull’arte e la poesia”.

William Lucking, a destra sul set di Sons of Anarchy

William Lucking è morto all'età di 80 anni. Aveva interpretato il personaggio di Piney Winston nella serie tv Sons of Anarchy. A dare la triste notizia, la moglie Sigrid Insull Lucking, che ha scritto una nota diffusa dall'attore Stephen Macht. Il decesso è avvenuto il 18 ottobre, ma la notizia è stata comunicata solo in questi giorni.

L'annuncio della morte di William Lucking

Nella nota diffusa dalla moglie dell'attore William Lucking si legge: "È morto il 18 ottobre 2021, nella sua casa a Las Vegas. Sebbene abbia spesso recitato nel ruolo di uomini forti e rudi, nella sua vita reale era un uomo elegante con un brillante intelletto che amava discutere di politica e attualità, di filosofia e fisica ed esprimere opinioni acute sull'arte e la poesia. Era un gigante con l'animo di un poeta". Nel 1996, l'attore aveva perso la prima moglie, Mimi, che lottava contro il cancro. Oggi lo piangono la seconda moglie Sigrid, le due figlie Marjet e Juliana e i nipoti.

La carriera di William Lucking

William Lucking nel ruolo di Piney

William Lucking è nato nel 1941 in Michigan. La passione per l'arte della recitazione è sbocciata molto presto spingendolo a decidere di studiare per realizzare il sogno di diventare un attore. Fece le prime esperienze a teatro, poi ha preso parte a diversi film e serie televisive come I duri di Oklahoma, A-Team, Star Trek: Deep Space Nine, Mission: Impossible, L'incredibile Hulk, X Files, ER e dal 2008 al 2011 ha recitato nella serie Sons of Anarchy. Ha lavorato anche tanto a teatro, tornando al suo primo amore. Tra coloro che lo hanno ricordato anche il collega Ryan Hurst che ha recitato con lui nella serie Sons of Anarchy, nel ruolo di Opie:

