È morto a 49 anni Paolo Armando. L'uomo, che viveva a Cuneo, si era fatto conoscere partecipando alla quarta edizione di Masterchef. Nel noto cooking show era stato soprannominato La tigre, per via della grande energia che caratterizzava la sua personalità. Giovedì 17 giugno è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento.

Paolo Armando era padre di tre figli

Secondo quanto riporta La stampa, la morte di Paolo Armando sarebbe avvenuta giovedì 17 giugno. Il quarantanovenne è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Don Serafino Viano a Madonna dell’Olmo. I soccorritori e i Carabinieri sono intervenuti e hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano. Lascia la moglie Paola Ramello e tre figli: il più piccolo Francesco, di 8 anni, Sara che ne ha 14 e Michela di 15 anni.

Chi è Paolo Armando, ex concorrente di Masterchef

Paolo Armando nella vita faceva l'informatico ed era dipendente della Provincia sin dal 2003. Inoltre, era attivamente impegnato in attività per il sociale. Faceva anche il catechista presso la sua parrocchia. Un uomo benvoluto da tutti, di cui era impossibile non apprezzare la gentilezza e la disponibilità.

Cuneo piange la morte di Paolo Armando

A Cuneo, Paolo Armando lavorava presso l'Amministrazione provinciale. Sin dal 2003, infatti, si occupava dei Servizi informatici necessari agli uffici. Federico Borgna, Presidente della Provincia, ha espresso tutto il suo dolore per una notizia tragica e inaspettata e ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia in questo momento di lutto: