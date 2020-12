È morto Nonno Andrea, protagonista di tanti video del gruppo di videomaker Casa Surace. Questo il messaggio sulla loro pagina Facebook: "Oggi ci ha lasciati nonno Andrea.‌ Quando ci chiedevano "me è veramente vostro nonno?" La risposta era sempre la stessa "All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro nonno", e oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un nonno. E come un vero nonno ha aspettato l'ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino.E non diremo neanche che è aceto".

Il cordoglio sulla pagina Facebook

Il dolore e il dispiacere per il gruppo di Casa Surace è condiviso dai fan della piattaforma che in tutti questi anni ha imparato a seguire le avventure e la crescita professionale del gruppo. Tra i fan c'è infatti chi condivide il dolore dei ragazzi nati a Sala Consilina: "Era un nonno per tanti di noi, anche se non all'anagrafe. E infatti ci sono rimasta malissimo e mi pesa sul cuore proprio come aver perso un nonno. Fai buon viaggio, nonno Andrea".

Chi sono i Casa Surace

Casa Surace è un gruppo di videomaker nato nel 2015 da un incontro di coinquilini tra Napoli e Sala Consilina. I progetti fanno leva su cinema, teatro e nuovi linguaggi. Su YouTube e Facebook, i loro video realizzano numerose visualizzazioni e la loro esperienza è stata racchiusa in due romanzi: “Quest’anno non scendo” (2018) edito da Sperling&Kupfer e “Il Manuale del Fuorisede” (2020) edito da Panini. Tra i personaggi che hanno gravitato e che gravitano nell'universo di Casa Surace anche gli attori Antonella Morea ("A ruota libera", "Perez", "Volesse il cielo!"), Carlo Caracciolo ("Fortapasc", "Milionari", "Gomorra – La Serie") e Andrea Di Maria ("Gomorra – La Serie", "…e fuori nevica!", "Lampedusa", "Una festa esagerata").