È morto Nino D’Agata, attore e doppiatore: sua la voce di Lovejoy ne I Simpson

È morto l'attore e doppiatore Nino D'Agata. Nato a Catania l'8 ottobre 1955, il grande pubblico lo ricorderà certamente per il ruolo di Tosi in R.I.S. – Delitti imperfetti e per quello dell'agente Agostino Catalano nel tv movie Paolo Borsellino. I più giovani non possono dimenticare la voce del reverendo Timothy Lovejoy de "I Simpson" e di Paul Bettany/Visione nei primi due film di "Iron Man". La morte dell'attore, giunta in circostanze improvvise, ha sorpreso fan e addetti ai lavori.

La carriera di Nino D'Agata

L'esordio di Nino D'Agata è datato 1993, incarnando Totuccio Contorno in Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara. Nel corso della sua lunga carriera cinematografica e televisiva, vantante anche partecipazioni a Don Matteo, Distretto di polizia e Il giovane Montalbano, è stato diretto, tra gli altri, da Paolo Sorrentino ne Le conseguenze dell'amore, da Gabriele Muccino ne L'ultimo bacio, da Emanuele Crialese in Nuovomondo e da Michele Soavi nelle fiction Ultima pallottola, Francesco e Il testimone.

Il ruolo nella fiction Paolo Borsellino

Nella carriera dell'attore catanese spicca certamente il ruolo dell'agente della Polizia di Stato Agostino Catalano nella fiction "Paolo Borsellino" con Giorgio Tirabassi (nella foto, Nino D'Agata è a destra). La fiction prodotta da Taodue e in onda su Mediaset è stato un grande successo del 2004, più volte riproposta nelle stagioni successive.

Il lavoro come doppiatore

Nino D'Agata ha doppiato tanti grandi attori nel corso della sua carriera. È stato la voce di Alec Baldwin in "Notting Hill" e di Neal McDonough in "Capitan America – Il primo vendicatore". Sempre per i film Marvel, è stato la voce di Paul Bettany, il personaggio di Visione, nei film "Iron Man", "Iron Man 2", "The Avengers", "Iron Man 3", "Avengers: Age of Ultron" e "Captain America: Civil War". È stato la voce di John Boswall in "Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma" e di Giancarlo Esposito in "Derailed – Attrazione letale".