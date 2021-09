È morto il padre di Nicola e Luca Zingaretti, l’attore: “Un uomo speciale, un padre magnifico” Aquilino Zingaretti era un ex funzionario di banca, come la figlia Angela, sorella del volto tv e e del presidente della Regione Lazio. Contrariamente ai due figli maschi infatti, il padre era lontano dal mondo dello spettacolo così come dalla politica. A noi piace pensarlo felce per aver ritrovato la sua adorata Mimì”, scrive sui social il volto del commissario Montalbano. Appena un anno prima infatti era scomparsa la madre dei fratello Zingaretti, Emma Di Capua.

A cura di Giulia Turco

Aquilino Zingaretti è morto nella giornata di martedì 28 settembre, era il padre dei fratelli Nicola e Luca Zingaretti. A dare il triste annuncio della scomparsa del papà è l'attore, volto del commissario Montalbano che ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se n'è andato. A noi piace pensarlo felce per aver ritrovato la sua adorata Mimì. È stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene". Nessun messaggio pubblico, per il momento, da parte del fratello Nicola, presidente della Regione Lazio.

Chi era Aquilino Zingaretti

Stando a quanto riporta Il Messaggero, Aquilino Zingaretti era un ex funzionario di banca, come la figlia Angela, sorella del volto tv e e del presidente della Regione Lazio. Contrariamente ai due figli maschi infatti, il padre era lontano dal mondo dello spettacolo così come dalla politica. "Sono appassionato di storia e devo tutto a lui, è il vero professore di casa", raccontava Luca Zingaretti a proposito del padre. "Ce l'ha raccontata facendola diventare semplice e chiara e facendoci appassionare. Quando la storia diventa qualcosa che ti riguarda non si può non amarla". Il legame della famiglia Zingaretti era molto stretto, nonostante i genitori fossero separati da anni.

La morte della madre dei fratelli Zingaretti

Appena un anno prima, nell'ottobre, 2020, se n'era andata la mamma dei fratelli Zingaretti, Emma Di Capua, che aveva 86 anni. Era la madre "che abbiamo amato disperatamente", raccontava Luca Zingaretti con una lunga e commovente lettera pubblicata sui social pochi giorni dopo la scomparsa della mamma, alla quale era profondamente legato. La signora Di Capua aveva tra l'altro una storia complessa alle spalle, la nonna Ester Della Torre fu deportata da Auschwitz e lei si salvo quasi per caso insieme alla sorella e ai genitori.