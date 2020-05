Fred Willard, attore e umorista americano che aveva partecipato a This Is Spinal Tap, Campioni di razza, A Mighty Wind – Amici per la musica e For Your Consideration, è morto a 86 anni. A partire dal 2014, e per un anno, era entrato a far parte del cast di Beautiful nel ruolo di John Forrester, fratello di Erick e padre di Ivy. A confermare la notizia a TMZ è stata la figlia Hope: “Mio padre è morto la scorsa notte a 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine. Lo abbiamo amato tanto. Ci mancherà per sempre”.

La carriera di Fred Willard

Willard ha cominciato la sua carriera da giovanissimo. Era stato tra i fondatori del gruppo comico Ace Trucking Company, i cui sketch sono stati inseriti nei programmi tv Tonight Show e This is Tom Jones. Attore e conduttore, diventa volto dei talk show Real People e Thicke of the Night. Nel 1985 riceve una candidatura ai Daytime Emmy Award per avere presentato What's Hot, What's Not. Per la partecipazione alla sitcom Tutti amano Raymond nel ruolo di Hank McDougal riceve tre candidature ai Primetime Emmy Award. Nel 2012 ha recitato al fianco di Morgan Freeman nel cast di The Magic of Belle Isle. La partecipazione alla soap opera Beautiful, invece, arriva nel 2014. L’attore interpreta il ruolo John Forrester, fratello di Erick e padre di Ivy. Lascia la soap dopo un anno.

L’amore con Mary Willard, morta nel 2018

L’attore ha vissuto una lunga storia d’amore con la moglie Mary, sposata nel 1968 e conosciuta diversi anni prima, quando erano entrambi adolescenti. Il loro legame è durato 50 anni fino al 2018, quando la drammaturga e scrittrice televisiva è morta a 71 anni. Dal loro lungo matrimonio è nata la figlia Hope che oggi ha confermato a TMZ la scomparsa del padre. Mary e Fred avevano avuto un unico nipote, Freddie, nato nel 1997.