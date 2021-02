Nella giornata di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, uno strano fenomeno si è verificato sul teletext di Mediaset. Alla pagina 131, come segnalato da alcuni utenti sui social network, è riapparsa la notizia della morte di Fabrizio Frizzi con la data di oggi. Ovviamente, si è trattato di un refuso, un errore di sistema più che una vera e propria gaffe, come da molti sottolineata in rete. Dopo le segnalazioni, infatti, la notizia è scomparsa dal sistema. Solo uno scivolone per la redazione teletext di Mediaset, che però ha fatto molto rumore.

La grande carriera di Fabrizio Frizzi

Conduttore televisivo di grandissimo valore, in quarant'anni di televisione ha spaziato su ogni genere televisivo. Quiz, varietà, talent show, Fabrizio Frizzi ha guidato Miss Italia per diciassette edizioni, di cui quindici consecutive. È stato al timone di programmi che hanno contribuito a fare la storia della televisione: I Fatti Vostri, Scommettiamo che…, Soliti Ignoti, Luna Park, Domenica In, Per tutta la vita, L'eredità.

Concorrente, attore e doppiatore

Fabrizio Frizzi ha anche partecipato come concorrente a Tale e Quale Show e Ballando con le stelle e recitato in fiction come Non lasciamoci più. Era anche legato a Telethon, la maratona televisiva in favore della ricerca contro il cancro ed è stato il commentatore de La partita del cuore per 22 edizioni dal 1992 al 2017. Fabrizio Frizzi è stato anche doppiatore e sua è la voce dello Sceriffo Woody nei primi tre film della saga di Toy Story.