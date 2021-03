Lutto a Uomini e Donne. È morto Fabio Donato Saccu. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva 46 anni. Ex cavaliere del Trono Over ha lottato contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. I telespettatori del programma di Canale5 si ricorderanno di lui. È stato, infatti, uno dei personaggi più apprezzati del parterre maschile. Nel programma di Maria De Filippi trovò l'amore con Lisa Leporati e lasciò il programma insieme a lei.

La proposta di matrimonio a Lisa Leporati

Fabio Donato e Lisa si conobbero nel programma Uomini e Donne nel 2014. Lei era reduce da una frequentazione, sempre all'interno della trasmissione, andata male. Stava accarezzando l'idea di lasciare Uomini e Donne e tornare alla sua vita. Poi, conobbe Fabio Donato, che sembrò subito molto preso da lei e determinato a conquistarla. Lisa, sebbene all'inizio un po' scettica, si lasciò corteggiare da lui. Dopo pochi mesi, erano ormai una coppia a tutti gli effetti e lasciavano insieme il programma.

Un anno più tardi, nel 2015, tornarono in studio e Fabio Donato Saccu sorprese Lisa Leporati con una proposta di matrimonio nella stessa trasmissione che li aveva fatti conoscere. Poi, i due decisero di vivere la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori e tra i loro affetti più cari. In queste ore la tragica notizia. Lisa Leporati ha dato l'ultimo saluto a Fabio Donato Saccu con una foto che li ritrae insieme sorridenti e felici: "Ti ricorderò sempre così".

La veglia di preghiera e il funerale

Tra oggi e domani, sarà possibile dare l'ultimo saluto al geometra ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. Oggi, giovedì 25 marzo, nella chiesa parrocchiale di Ponderano alle ore 18:00, si terrà una veglia di preghiera per ricordare il geometra prematuramente scomparso. Domani, venerdì 26 marzo, alle ore 09:30 verrà celebrato il funerale.