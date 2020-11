Una notizia inaspettata sconvolge il mondo delle soap opera, in particolare tutti gli appassionati e conoscitori di Tempesta D'Amore. L'attore Dietrich Adam, noto per il ruolo di Friedrich Stahl si è spento il 2 novembre 2020 all'età di 67 anni. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia, confermata anche attraverso il profilo Instagram dell'attore. Migliaia di messaggi di cordoglio sono apparsi sulla sua pagina social.

La morte di Dietrich Adam

La famiglia dell'attore conferma che Dietrich Adam è morto lunedì scorso all'età di 67 anni a Berlino. L'annuncio della scomparsa è stato dato alle agenzie di stampa tedesche e poi rilanciato anche attraverso i profili ufficiali dell'attore. In Italia è stato particolarmente famoso per la soap opera trasmessa su Retequattro "Tempesta d'amore". Dietrich Adam è stato anche il volto di altri telefilm tedeschi arrivati in Italia, mediamente popolari come "Il commissario Zorn", "Finalmente arriva Kalle", "Il commissario Schumann", "Il medico di campagna", "Il nostro amico Charly". È stato anche per nove anni nel cast del poliziesco "Squadra Speciale Cobra 11".

in foto: Una foto di scena

Sturm der Liebe, la soap Tempesta d'amore

È Sturm der Liebe il titolo originale della soap opera tedesca da noi nota come "Tempesta d'amore". La soap opera è stata trasmessa per la prima volta il 26 settembre 2005 in Germania, sull'emittente nazionale Das Erste, in Italia ha fatto il suo esordio il 5 giugno 2006 su Canale 5 e dal 2 luglio 2007 è passata a Rete4. Sono oltre tremila le puntate andate in onda in Italia. Il personaggio di Dietrich Adam è apparso a partire dalla tredicesima stagione dalla puntata 1784 fino alla puntata 2751, apparendo in un cameo nella puntata 2765. Il personaggio, proprio come l'attore, è deceduto. A doppiare Dietrich Adam è stato l'attore Oliviero Corbetta.