È morto Deaeron Thompson, l'infermiere Malik McGrath nella serie tv americana anni '90 E.R. Medici in prima linea. Meglio conosciuto come ‘Deezer D‘, l'attore è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Aveva 55 anni. Secondo il sito americano TMZ, l'attore non rispondeva alle telefonate dalla mattina di giovedì 7 gennaio: il fratello Marshawn ha rivelato ai media che potrebbe essersi trattato di un infarto. Thompson d'altronde, aveva già avuto problemi cardiaci in passato e nel 2009 ha subito sei ore di importanti interventi al cuore.

Daeron Thompson in E.R. – Medici in prima linea

Deezer D era l'infermiere Malik McGrath tra le corsie del pronto soccorso di E.R. Tra il 1994 e il 2009 l'attore è apparso in quasi 200 episodi della serie tv con George Clooney, che lo hanno reso uno dei volti e amati dal pubblico nel corso degli anni '90. La sua carriera è iniziata con un ruolo nel film Vanilla Ice Cool as Ice, del 1991. Dearon ha anche recitato in Romy e Michele, nei film CB4 e Fear of a Black Hat. Ma nella sua vita c'era anche la musica. Con lo pseudonimo di Deezer D infatti, Thompson è stato un rapper e artista motivazionale, che ha portato il suo contributo nelle comunità hip hop underground.

I problemi di salute

L'attore è morto 12 anni dopo un importante intervenuto al cuore. A RadarOnline aveva raccontato: "Ho una valvola cardiaca che perde e l'aorta si è espansa ben oltre quello che dovrebbe essere", confessando: "Oltre dieci episodi di insufficienza cardiaca solo negli ultimi otto mesi. Quello che stavo attraversando nell'ultimo anno è stato spaventoso". E ha aggiunto che: "Il problema con la mia aorta è la stessa cosa che ucciso John Ritter, sono così grato che il mio medico l'abbia trovato in tempo". Dodici anno dopo l'intervento che lo aveva salvato però, l'attore non ce l'ha fatta.