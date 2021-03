È morto in un incidente di kiteboarding Cliff Simon, attore diventato popolare per il ruolo di Ba’al nella serie tv di fantascienza “Stargate SG-1”. Lo annuncia la moglie con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’uomo. Cliff Simon aveva 58 anni. Nel messaggio pubblicato dalla donna si legge: “È con immenso dolore che vi annuncio la morte del mio adorato marito Cliff Simon, avvenuta alle 12.30 di martedì 9 marzo 2021 sulla spiaggia di Topanga dopo un tragico incidente di kiteboarding. Per la maggior parte di voi era noto come il cattivo che amavate odiare, Ba’al, di Stargate SG-1, ma come lui diceva sempre ‘recitare è quello che faccio, è solo una parte di ciò che sono’. E lui era davvero molto di più: un vero originale, un avventuriero, un marinaio, un nuotatore, un ballerino, un attore e uno scrittore. C’è ora un buco enorme dove una volta lui stava su questa terra. Era amato da così tanti per poterli menzionare tutti e ha avuto un grande impatto su così tante vite. Era uno straordinario e adorato fratello, zio, nipote, cugino a amico".

Il post della moglie di Cliff Simon

La moglie di Cliff Simon non ha ricostruito la dinamica dell’incidente, pur sottolineando che una piccola consolazione deriva dal fatto di sapere che l’amato marito è scomparso in un incidente mentre stava facendo ciò che più gli piaceva: “Una piccola consolazione di questa tragedia è il fatto che stesse facendo una delle cose che amava di più e che sia morto vicino all’acqua, che era il suo tempio”.

Chi era Cliff Simon

Nato in Sud Africa, l’attore si era trasferito in Inghilterra. Nel 1984 si era qualificato nuotatore per la squadra olimpica britannica ma aveva preferito non continuare la carriera sportiva, preferendo tornare in Sud Africa e arruolarsi nell’aeronautica militare. Lasciato l’esercito, aveva lavorato come insegnante di windsurf e sci nautico per i resort della zona. Fu in quel periodo che fu ingaggiato per partecipare da ballerino a uno spettacolo andato in scena al Moulin Rouge di Parigi. Prima di intraprendere la sua carriera nel campo della recitazione, Simon è stato un modello. Per il piccolo schermo, ha debuttato nella soap sudafricana “Egoli – Place of God”, cui è seguita la partecipazione a “Nash Bridges” grazie alla quale ottenne il ruolo che lo rese famoso, quello di Ba’al in “Stargate SG-1”.