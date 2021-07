La Rai ha comunicato la morte del collega giornalista Armin Moroder della Rai di Bolzano. Aveva 55 anni e curava le redazione di lingua ladina, italiana e tedesca. Così sul sito dell'ufficio stampa della Rai: "Una notizia che riempe di tristezza l'intera sede Rai di Bolzano, e le redazioni di lingua ladina, italiana e tedesca. Si è spento ieri sera all'ospedale di Bolzano il giornalista e nostro collega Armin Moroder".

Chi era Armin Moroder

Armin Moroder aveva 55 anni ed era contraddistinto da grande passione, vitalità e buon umore, si legge ancora sul sito della Rai: "Raccontava con grande passione le vicende della sua amata val Gardena, dov'era molto noto. Alla sua famiglia e ai colleghi della redazione di lingua ladina Trail la vicinanza di tutta la TGR Alto Adige". Armin Moroder è stato un punto di riferimento della Val Gardena, lavorando dal 2013 a Rai Ladinia di Bolzano. È stato anche il conduttore dell'Evening News Trail. In precedenza, è stato giornalista televisivo e radiofonico per 32 anni per l'emittente privata Radio Val Gardena. Il caporedattore di Rai Ladinia Stefan Pescollderungg ha descritto Armin Moroder come un ottimo impiegato.

"Abbiamo perso un grande collega"

Stefan Pescollderungg, direttore di Rai Ladina, ha dichiarato: "Con Armin abbiamo perso un grande collega e amico. Armin era conosciuto e amato da tutti. Poiché era sempre in mezzo alla gente, era sempre in grado di portare nuove idee in redazione. In questo modo ha arricchito la nostra squadra". Armin Moroder è morto mercoledì sera all'ospedale di Bolzano. I funerali avranno luogo sabato pomeriggio in Val Gardena. Un giorno molto triste per tutta la regione delle cinque valli dolomitiche ladine a cavallo tra la regione Trentino-Alto Adige e Veneto: la Val Badia, la Val Gardena, la Val di Fassa, la Valle di Fodóm e la Valle d'Ampezzo.