È morta suor Stella Okadar. La francescana si era fatta amare dal pubblico prendendo parte a trasmissioni televisive come Mattina in famiglia e La prova del cuoco. Nel programma di cucina si occupava con Andrea Mainardi dello spazio intitolato Il diavolo e l'acqua santa. Antonella Clerici ha espresso il suo dispiacere in un post pubblicato su Instagram: "È un periodo davvero terribile… ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso. Era troppo forte, simpatica, carismatica me l'aveva presentata Sonia Bruganelli".

Chi era suor Stella Okadar

Suor Stella Okadar è autrice di libri di cucina come "Quel che passa il convento" e "Il dragoncello e l'acqua santa". Insegnava presso l'Istituto Sacro Cuore di Roma. Sempre al servizio degli ultimi e pronta a dare una seconda possibilità a chi aveva sbagliato, suor Stella era volontaria presso il carcere di Regina Coeli. Gli italiani l'hanno conosciuta non solo tramite i libri già citati, ma anche per la sua partecipazione a programmi come Mattina in famiglia – dove per tre anni si è occupata della rubrica "Quel che passa il convento" – e La prova del cuoco. Nel programma di Antonella Clerici, gestiva lo spazio chiamato Il diavolo e l'acqua santa con Andrea Mainardi, che in queste ore piange la sua morte.

Il ricordo di Andrea Mainardi

Andrea Mainardi ha commentato il post di Antonella Clerici esprimendo tutto il suo dolore per la scomparsa della religiosa: "Antonella, appena mi hai chiamato sono rimasto senza parole. Ci eravamo sentiti poco tempo fa, mi aveva scritto un bellissimo messaggio per il mio papà (scomparso lo scorso marzo, ndr)…ti ricordi quando provavamo a farle bere i miei cocktail in trasmissione?" Poi, sul suo profilo Instagram, il cuoco ha ribadito: "Immensa Suor Stella…Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l’acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti…Riposa in pace. Il tuo diavoletto".