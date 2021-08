È morta la protagonista di Vite al limite Gina Marie Krasley: era anche una star di Tiktok Gina Marie Krasley una delle protagoniste dell’edizione 2020 di Vite al limite e diventata una star di TikTok grazie al suo amore per il ballo, è morta a 30 anni. La donna era stata protagonista di uno degli episodi della trasmissione e successivamente aveva incrementato la popolarità grazie a Tiktok.

A cura di Redazione Spettacolo

Gina Marie Krasley (ph via Youtube)

Gina Marie Krasley una delle protagoniste dell'edizione 2020 di Vite al limite e diventata una star di TikTok grazie al suo amore per il ballo, è morta a 30 anni. La donna era stata protagonista di uno degli episodi della trasmissione che racconta "il percorso di persone obese che decidono di dimagrire e cambiare vita e rinascere, con l'aiuto del dottor Nowzaradan". E proprio il canale originale che manda in onda il format – il cui nome è "My 600-lb Life" (ovvero "la mia vita da 270 chili") – ha voluto ricordare la donna con un tweet in cui scrive: "TLC è stata profondamente rattristata dalla perdita di Gina Krasley, che ha condiviso il suo viaggio dimagrante su Vite al limite. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia in questo momento difficile".

La donna era stata protagonista dell'ottava stagione del programma rivelando i problemi di salute con cui conviveva da quando era bambina. I problemi di salute dovuti al peso, spiegò, erano cominciati fin da quando era una bambina quando dovette far fronte ad abusi fisici e verbali da parte del padre. E fu nel cibo, disse, che cercò conforto. nell'episodio si raccontava anche la vita con la moglie Beth e i problemi che il peso e i disturbi alimentari avevano portato nella loro relazione. Dopo la trasmissione, però, Krasley continuò una sorta di seconda vita online, riuscendo a ottenere successo con i suoi video di ballo su TikTok.

Il suo profilo contava circa 250 mila follower ed era caratterizzato proprio dalle coreografie della donna che spesso erano usate da altri utenti per fare dei duetti. Non è un caso che nel suo necrologio fosse citata proprio questa passione: "La sua più grande passione era ballare e inventava balli con sua sorella e i bambini del quartiere che crescevano. Su Tiktok ha dato il via alla tendenza “la danza non ha limiti di dimensioni” e ha sognato di aprire un giorno uno studio di danza per bambini con bisogni speciali. Gina una volta è apparsa in un film quando era più giovane chiamato Walking to the Waterline e le piaceva giocare ai videogiochi e passare il tempo con la sua famiglia".