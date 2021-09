È morta Jane Powell, indimenticabile Milly Pontipee in Sette spose per sette fratelli È morta Jane Powell. L’attrice aveva 92 anni ed era entrata nel cuore degli spettatori interpretando il ruolo di Milly Pontipee nel musical Sette spose per sette fratelli. Il decesso è avvenuto giovedì 16 settembre nella sua casa a Wilton, in Connecticut. L’attrice, con alle spalle una luminosa carriera, lascia tre figli.

A cura di Daniela Seclì

Jane Powell è morta. L'attrice aveva 92 anni. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Wilton, in Connecticut, giovedì 16 settembre. La notizia è stata data ad Associated Press dalla cara amica Susan Granger. Jane Powell era il nome d'arte di Suzanne Lorraine Burce, nella sua lunga carriera numerosi i musical e i film a cui ha prestato il suo volto angelico e la sua voce meravigliosa.

La carriera di Jane Powell

Jane Powell è nata nel 1929. A soli quindici anni, nel 1944, ha preso parte al film "È fuggita una stella". Da lì, la sua carriera è decollata e sono arrivati tantissimi altri film tra cui "Deliziosamente pericolosa"; "Vacanze al Messico"; "Così sono le donne"; "Due settimane d'amore"; "Sua Altezza si sposa" (con Fred Astaire), "Ricca, giovane e bella" e tanti altri. Nel 1954 è stata scelta come protagonista del musical Sette spose per sette fratelli. Inoltre, ha partecipato a numerose serie di successo come "Quando si ama"; "La signora in giallo" e "Law & Order: Unità vittime speciali".

Il ruolo di Milly in Sette spose per sette fratelli

Jane Powell è l'attrice che ha prestato voce e volto al personaggio di Milly Pontipee, protagonista del musical diretto da Stanley Donen, Sette spose per sette fratelli. L'attrice era profondamente legata a questo personaggio che definì come "l'ultimo ruolo davvero meraviglioso recitato in un film". Nel musical venne valorizzata la sua splendida voce da soprano.

I cinque matrimoni di Jane Powell

Nella vita di Jane Powell tanti amori. Nel 1949 ha sposato il collega Geary Steffyn, dal quale ha divorziato cinque anni più tardi. Poi, ha sposato Patrick Nerney. Ma anche questo matrimonio è finito dopo dieci anni. L'attrice ha continuato a credere nell'amore e nel 1965 ha sposato James D. Fitzgerald. Stavolta, il matrimonio è durato undici anni. Poi c'è stato il matrimonio durato tre anni con David Stellar Parlour. Mentre nel 1988 ha sposato Dickie Moore. È rimasta al suo fianco fino alla morte di lui avvenuta nel 2015. L'attrice lascia tre figli: Geary Anthony III, Suzanne Ilene e Lindsay Averille.