È morta Anna Martelli: aspirante Masterchef 8 che cucinava per “Maciste”, il marito scomparso Luci spente nella cucina di Masterchef che, con un post su Twitter ha annunciato la morte di Anna Martelli, la sorridente e agguerrita nonna Anna dell’ottava edizione del talent show di Sky Uno: “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”.

A cura di Redazione Spettacolo

Chi era Maciste, il marito che somigliava a Cannavacciuolo

Il riferimento a Maciste durante il cooking show fu inserito nell'attrazione per Antonino Cannavacciuolo, da lei sentito simile all'ex marito defunto Salvatore, scomparso nel 2016. Ogni ricetta che sperimentava ai fornelli era una continua dichiarazione d'amore a quell’amore di 9 anni più grande di lei, perso solo due anni prima a causa di una brutta malattia. È stato bello e intenso il percorso di Anna Martelli a Masterchef 8. Un viaggio tra i fornelli e nelle pieghe della sua vita, dove qui e lì spuntavano ricordi ed emozioni mai sopite.

Locatelli commosso, il momento dell'eliminazione da Masterchef

Quando lo Chef Locatelli le chiese di togliere il grembiule per lasciare il programma, la neo eliminata Anna rispose: “Lascio, ma con tanta felicità nel cuore”. Queste parole e il suo autentico sorriso commossero il coriaceo Locatelli, che volle ripercorrere la storia di Anna con un discorso toccante: “Il tuo sorriso, la tua grinta, il tuo essere un po’ anche sopra le righe, ha portato un sacco di allegria. E in te noi abbiamo trovato una voglia di vivere che a volte non troviamo neanche nei più giovani”.

La minuta Anna, sorridente e positiva, si lasciò alle spalle un grembiule sporco poggiato sul tavolo da lavoro e, sommersa dagli applausi degli altri concorrenti e degli stessi giudici, prese l'uscita dicendo: “Forti! Sorridete, amatevi e voletevi bene!”, rimanendo nel cuore dei compagni di avventura e di un programma che non l'ha mai dimenticata e proprio oggi ha voluto ricordarla.