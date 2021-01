È stato ricoverato in Florida Dustin Diamond, l’attore statunitense diventato noto con il ruolo di Screech nella sit-com Bayside School. Secondo quanto riporta il sito TMZ, l’attore è stato ricoverato per dolori diffusi in tutto il corpo accompagnati da uno stato di ansia generalizzato. Secondo le prime indiscrezioni diffuse dal portale americano, i medici sospetterebbero un cancro ma al momento non è stata confermata alcuna diagnosi. “È una cosa seria, ma non sappiamo ancora quanto seria”, ha riferito uno dei suoi rappresentanti.

Dustin Diamond in ospedale per esami

Al momento, l’attore 44enne si trova ricoverato e si sta sottoponendo a una serie di test mirati a comprendere l’origine dei sintomi riferiti. Sarebbe in attesa del risultato di una biopsia al quale è stato sottoposto. Esisterebbero precedenti di cancro nella famiglia dell’attore, la cui madre è morta a causa di un cancro al seno.

La carriera di Dustin Diamond

Diamond aveva cominciato a recitare fin da quando era giovanissimo. Aveva ottenuto la popolarità con il ruolo di Samuel "Screech" Powers nella sit-com Bayside School. Al reboot Bayside School – Saved by the Bell, però, l’attore aveva deciso di non partecipare, pur avendo specificato di avere mantenuto ottimi rapporti con i suoi ex colleghi. Nella serie la sua assenza era stata spiegata nell’ottavo episodio, quando i vecchi protagonisti si erano riuniti per rievocare alcuni momenti memorabili del loro passato. In quell'occasione, Slater aveva raccontato che Screech aveva avuto fortuna e si era trasferito nella Stazione Spaziale Internazionale insieme a Kevin, il robot che aveva costruito nella serie originale. Nel 2013, Diamond aveva partecipato al reality show Celebrity Big Brother. Nel 2009 aveva sposato la fidanzata Jennifer Misner dalla quale si era separato qualche anno fa.