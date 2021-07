Due sorelle un solo corpo, su Real Time la storia delle gemelle siamesi Carmen e Lupita Andrade Gemelle siamesi diencefaliche, unite dal torace fino al bacino e con braccia e gambe in comune. Due ragazze che da 19 anni vivono unite nonostante i medici diagnosticassero per loro pochi giorni di vita. Su Real Time e Discovery + è disponibile lo speciale che racconta la quotidianità delle due ragazze.

A cura di Andrea Parrella

Due sorelle e un solo corpo. È andato in onda su Real Time lo speciale che racconta la storia di Carmen e Lupita Andrade, protagoniste di Due Sorelle Un Solo Corpo, prodotto dall'emittente britannica Channel 4, che racconta la scelta delle due gemelle siamesi diencefaliche, unite dal torace fino al bacino e con braccia e gambe in comune. Due ragazze che hanno continuato a vivere insieme, nonostante le complicazione che ciò possa comportare.

I genitori hanno scelto di tenerle unite

Sono nate in Messico nel 2002, giorno da cui parte l'emozionante racconto dello speciale, quando i genitori furono chiamati alla difficile scelta tra provare a separarle, di fatto condannando a morte una di loro due, oppure farle vivere insieme, con tutte le complicazioni e le difficoltà che questa scelta avrebbe potuto rappresentare. I genitori di Carmen e Lupita hanno deciso di tenerle unite, e nonostante i medici avessero dato pochi giorni di vita alle due gemelle, da 19 anni Carmen controlla la parte sinistra del corpo, Lupita quella destra. Hanno un cuore, stomaco e fegato separati.

La vita al college di due gemelle siamesi

Se i primi 19 anni della loro vita sono trascorsi nella tutela della protezione familiare, il racconto della vita di queste due ragazze prende il via nel momento in cui le loro esistenze si affacciano su un momento fondamentale della crescita, l'approdo al college, quando le ragazze si trovano chiamate ad allontanarsi dal focolaio domestico, per iniziare la vita adulta. Le due ragazze si raccontano sinteticamente così:

“Due persone in un corpo… e dire che ci avevano dato solo tre giorni di vita (…) 2002, gemelle siamesi arrivate dal Messico per essere separate. (…) 18 anni dopo siamo ancora in America e siamo ancora attaccate. Ci hanno fatto qualsiasi tipo di domanda ma quello che non abbiamo mai detto è che siamo due persone proprio come voi, con la propria vita e i propri problemi“.

Il documentario, andato in onda inizialmente su Real Time, è disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma Discovery +.