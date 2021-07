Un lutto tremendo ha colpito Julia Quinn, scrittrice americana nota per essere l'autrice della saga di Bridgerton. Dai suoi romanzi è stata tratta la serie Netflix che ha riscosso un enorme successo ed è tra i prodotti più popolari della piattaforma. Il padre e la sorella della Quinn sono morti in un tragico incidente automobilistico: Steve Cotler, 77 anni, e Violet Charles, 37 – vero nome Ariana Elise Cotler, di professione fumettista – sono deceduti il 29 giugno nello Utah, insieme al cane di Violet, Michelle. La scrittrice lo ha comunicato in un post.

Ho perso mio padre e mia sorella. Perché una società di catering non ha messo in sicurezza il proprio carico e delle borse di tela si sono rovesciate sull'autostrada. Perché un autista di pick-up si è messo alla guida nonostante il suo livello di alcol nel sangue fosse quasi tre volte il limite legale. Ho perso mio padre e non ho mia sorella con cui sfogarmi. Ho perso mia sorella Violet Charles, con la quale avevo appena finito di scrivere una graphic novel. Era dedicato a nostro padre. Sarà ancora dedicato a nostro padre. Non sarà più una sorpresa, ma mi piace pensare che lui sospettasse che gliel'avremmo fatta. Ci conosceva così bene. Era nostro padre.

La dinamica dell'incidente

Lo scontro sarebbe nato quando dal camion citato dalla Quinn il carico di borse si è accidentalmente rovesciato, costringendo diversi veicoli, tra cui la Prius su cui viaggiavano i Cotler, a fermarsi. Un grosso mezzo Ford F-250 si è invece schiantato contro la parte posteriore della Prius, che è andata a scontrarsi con una terza auto i cui due occupanti sono rimasti gravemente feriti. Un'altra persona è stata trasportata in ospedale tramite elisoccorso in condizioni critiche. Il padre e la sorella di Julia Quinn sono morti sul colpo. Il conducente del pick-up ha riportato ferite lievi ed è stato arrestato: come ha spiegato la scrittrice, il suo livello di alcool è risultato tre volte più alto di quanto consentito dalla legge.

Chi è Julia Quinn

Julia Quinn (vero nome, Julie Pottinger) è cresciuta a New York e, dopo aver studiato per un breve periodo medicina, con tre libri già pubblicati, ha deciso di accantonarla per dedicarsi completamente alla scrittura. La sua bibliografia è lunghissima e comprende varie saghe, di cui la più nota resta quella di Bridgerton, in 9 romanzi. Dopo il successo della prima stagione tratta dal libro di apertura, è stato confermato che la serie proseguirà: la seconda stagione di Bridgerton è già in lavorazione (ma con protagonisti diversi da quelli impersonati da Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page) e anche la terza e la quarta sono già confermati. I romanzi della Quinn sono stati tradotti in 29 lingue e lei è apparsa nella lista dei best seller letterari del New York Times ben 19 volte.