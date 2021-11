Dove si trovano le famose scale dove Joker balla sulle note di Rock’n Roll-Part 2 Le famose scale dove Joker balla nell’omonimo film con Joaquin Phoenix si trovano al 1165 di Shakespeare Avenue, New York, nel cuore del Bronx. Sono diventate una meta turistica, tanto che sulle mappe si trovano con il nome di “Joker Stairs”.

Elisabetta Murina

1165 di Shakespeare Avenue, New York, nel cuore del Bronx. Su Google Maps questo indirizzo corrisponde alle Joker Stairs, le famose scale dove Joker balla sulle note di Rock'n Roll-Part 2 nell'omonimo film con Joaquin Phoenix, uscito al cinema nel 2019 e che questa sera (16 novembre) andrà in onda su Canale 5. La scena è diventata un'emblema di tutto il film, diretto da Todd Philipps e vincitore del Leone D'oro a Venezia. Dopo il suo successo, sono tantissimi i fan e i turisti che hanno deciso di visitare le scale, per ammirarle o magari per scattarsi una foto "in stile Joker". Non è la prima volta che un luogo cinematografico diventa meta di pellegrinaggio per gli appassionati della storia. Era già successo, per esempio, con Rocky o con La corazzata Potëmkin. Tuttavia, tutto questo fermento infastidisce gli abitanti del quartiere, che ogni giorno sono invasi da folle di turisti in cerca dello scatto perfetto.

Le scale sui cui Joker balla nell'omonimo film sono diventate una vera e propria attrazione per turisti e cinefili. C'è chi le inserisce come una delle tappe del tour nella Grande Mela, chi le percorre per scattarsi una foto imitando la posa di Joaquin Phoenix e chi, invece, le guarda solamente dal basso per vederle fino in fondo. Qualunque sia l'intenzione, per ammirare le famose scale bisogna recarsi al 1165 di Shakespeare Avenue, New York, nel cuore del Bronx, uno dei quartieri più malfamati e con il più alto tasso di criminalità della città. Nonostante siano diventate una vera e propria icona, gli abitanti del luogo, tramite Twitter, invitano i turisti a non venire a visitarle perché potrebbe essere pericoloso. E sono sempre gli stessi abitanti a non amare particolarmente il flusso di turisti che da ormai due anni affolla quotidianamente il loro quartiere. Alcuni di loro, addirittura, hanno affisso dei cartelli quasi di divieto per cercare di tenere i curiosi il più lontano possibile.