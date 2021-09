Don’t look up, il trailer del film con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence Arriverà il 24 dicembre su Netflix, con un anno di ritardo rispetto all’uscita prevista inizialmente, il film di Adam McKay con una pletora di star come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande. In queste ore è stato pubblicato il trailer di Don’t look up.

A cura di Andrea Parrella

Un bel regalo di Natale da parte di Netflix. Arriverà il 24 dicembre, in esclusiva sulla piattaforma, Don't Look Up, film con un cast che definire stellare sarebbe eufemistico. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Chris Evans, Gina Gershon, Tyler Perry, Ron Perlman, sono solo alcuni dei grandi nomi radunati dal regista e sceneggiatore Adam McKay e coinvolti in un film che racconta della difficoltà di far convergere gli interessi della politica e delle persone sui temi che guardano alla salvezza del pianeta. Il trailer del film è stato pubblicato nelle ultime ore da Netflix.

Il ritardo per l'uscita a causa del Covid

Come molti film, anche Don't Look Up è stato "vittima" del Covid. L'uscita del film era inizialmente prevista per il 24 dicembre del 2021, ma è stata posticipata esattamente di un anno proprio a causa degli effetti provocati dalla pandemia. Il film arriverà anche in alcuni cinema selezionati dal 10 dicembre.

La trama del film

Don't look up ruota attorno a due astronomi che provano a convincere l’umanità dell’esistenza di un incombente asteroide che potrebbe distruggere la Terra. Dopo aver fatto questa incredibile scoperta, la studentessa di astronomia prossima alla laurea Kate Dibiasky ed il suo professore, il dottor Randall Mindy, cercano di allertare la popolazione sul pericolo imminente. Tuttavia, le persone a cui si rivolgono per ricevere un aiuto, compresi il Presidente, non sembrano credere a questo scenario. I due astronomi si rivolgono quindi ai media, in particolare al dottor Oglethorpe, imbarcandosi in una missione che si rivelerà comica e a tratti paradossale.

I successi del regista Adam McKay

Adam McKay è reduce dall'ultimo film del 2018 "Vice-L'uomo nell'ombra", candidato a ben otto premi Oscar, in cui veniva raccontata la storia del vice presidente degli Stati Uniti, Dick Chaney, interpretato magistralmente da Christian Bale. Oscar che ha vinto un per un altro film da lui diretto nel 2015, "La grande scommessa", per il quale ha conquistato la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa su "Don't Look Up", di cui già si iniziava a parlare, McKay aveva dichiarato: "Sono entusiasta di girare questo film con Jennifer Lawrence. E il fatto che Netflix veda questo film come una commedia di portata mondiale alza l'asticella per me e il mio team in modo emozionante e motivante".