Giovedì 19 marzo, Canale5 trasmetterà la decima e ultima puntata di ‘Don Matteo 12‘. La fiction con Terence Hill e Nino Frassica è arrivata al finale di stagione. Le anticipazioni svelano che don Matteo riceverà un'importante proposta. Il Papa gli chiederà di lasciare Spoleto e diventare Cardinale. Guest star della puntata Stefano Dionisi. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni ultima puntata: Non desiderare la roba d’altri

Sergio fa una sconcertante scoperta. A casa sua c'è il cadavere di una donna. Anna si schiera subito dalla parte del giovane. È certa che non abbia niente a che fare con l'omicidio. Al contrario, il PM Nardi ritiene che Sergio non sia la persona che appare e che abbia nascosto dei segreti ad Anna. C'è gran trambusto in canonica. Don Matteo ha ricevuto una proposta importantissima. Il Papa gli ha chiesto di diventare Cardinale. In caso di risposta affermativa, il sacerdote dovrebbe lasciare Spoleto per sempre. Natalina, Pippo e Nino non vogliono perdere don Matteo. Così, studiano un piano per boicottarlo e metterlo in cattiva luce, in modo che non venga più preso in considerazione. Messi alle strette, tenteranno persino di parlare con il Papa.

Il cast di Don Matteo 12

Terence Hill interpreta Don Matteo; Nino Frassica interpreta il maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta interpreta Anna Olivieri; Maurizio Lastrico interpreta Marco Nardi; Nathalie Guetta interpreta Natalina Diotallevi; Francesco Scali interpreta Pippo Gimignani; Mariasole Pollio interpreta Sofia Gagliardi; Aurora Menenti interpreta Ines; Pamela Villoresi interpreta Elisa; Serena Iansiti interpreta Sara Santonastasi; Dario Aita interpreta Sergio La Cava; Lino Di Nuzzo interpreta Jordi; Riccardo De Rinaldis Santorelli interpreta Rik; Jenny De Nucci interpreta Alice; Pietro Pulcini interpreta il brigadiere Ghisoni. E con la partecipazione di Simone Montedoro (Giulio Tommasi) e Giorgia Surina (Bianca Venezia). Guest star Stefano Dionisi, Fabio Rovazzi, Elena Sofia Ricci, Christiane Filangieri, Antonio Catania, Simona Cavallari e i The Jackal.