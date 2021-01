Giovanna Ralli è stata ospite di Mara Venier nel corso della prima puntata dell'anno di Domenica In. L'attrice ha da poco compiuto 86 anni e per l'occasione in studio c'è un'immancabile torta di compleanno con le candeline. "Non ho mai festeggiato il mio compleanno, questa è la prima volta", confessa l'attrice, "Non ho mai spento nemmeno le candeline". La padrona di casa guida il pubblico nel consueto racconto della vita e della carriera dei Giovanna Ralli. Ma non solo, per lei in collegamento c'è chi ha voluto fargli i suoi auguri speciali.

Adriano Celentano in collegamento con Domenica In

Adriano Celentano è intervenuto in collegamento in diretta con lo studio di Domenica In, per un messaggio speciale indirizzato a Giovanna Ralli, che ha da poco festeggiato il suo 86esimo compleanno: "Ho detto non sarà mica Giovanna Ralli? E’ impossibile, sarà sua figlia…sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto bellezza, hai sbagliato a dire l'età, hai detto di avere 35 anni in più!", l'ha elogiata il cantautore e amico dell'attrice. "Non ho mai amato la vita mondana, forse è questo il mio segreto. Esiste solo la famiglia per me, faccio una vita tranquilla", ha replicato lei. Adriano Celentano, rispondendo alle domande di Mara Venier ha raccontato: "Sto bene, io e Claudia siamo rinchiusi in casa da un anno" e ha scherzato: "Proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe…".

Il messaggio di Maurizio Costanzo per Giovanna Ralli

Ma c'è un'altra persona che ha voluto fare gli auguri personalmente a Giovanna Ralli. È Maurizio Costanzo, che ha inviato un messaggio provato a Mara Venier, sapendo della sua ospitata: "Non dimenticherò mai quando l'ho intervistata per la prima volta, avevo 22, 23 anni. Tanti auguri, oggi è bella come allora". L'attrice commossa ha confermato: "È vero, venne a casa a farmi l'intervista, scriveva per Grazia, lo ricorderò per sempre. Siamo rimasti molto amici, gli voglio molto bene".

Giovanna Ralli: "Questa sarà la mia ultima intervista"

L'attrice ne ha approfittato per scherzare sulla sua lunga carriera e sull'età della quale non rimpiange nulla. "Questa sarà l'ultima intervista che farò", ha confessato a Mara Venier, "poi voglio farmi crescere i capelli bianchi, ma prima mi farò la rapata, va molto di moda. Non mi frega niente di avere 86 anni". Poi Giovanna Ralli ha lanciato un messaggio di positività riguarda al vaccino anti Covid: "Sarò la prima a farlo, sarei disposta persino a fare da testimonial, è importante che tutti gli italiani abbiano la responsabilità di farlo".