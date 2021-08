Disney Plus e Star, le ultime uscite e le novità di settembre 2021 Queste le ultime uscite su Disney+ e Star per il mese di settembre. Il catalogo della piattaforma streaming si arricchisce di contenuti originali e non. Segnaliamo la nuova serie di Star Wars, l’anime Visions, la serie post apocalittica Y – L’ultimo uomo, lo spin off American Horror Stories, e il film concerto di Billie Eilish.

A cura di Valeria Morini

Ecco le novità previste su Disney Plus e Star nel mese di settembre 2021, tra film e serie tv. Il serviziodella piattaforma di Disney include i contenuti Disney, Pixar, Marvel e Nartional Geographic e il catalogo Star, con serie tv, documentari e film. Ecco le prossime uscite su Disney Plus Italia, con le date e il calendario della programmazione aggiornato.

Happier than Ever

Sul fronte cinema non ci sono grosse novità, ma i fan di Billie Eilish possono godersi il film concerto Happier than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles diretto da Robert Rodriguez e Patrick Osborne.

3 settembre

10 settembre

Vent'anni (corto)

Miraculous: Shanghai – La leggenda di Ladydragon

17 settembre

Nona (corto)

Star Wars: Visions

Sul fronte serie, un'altra novità per il pubblico di Star Wars. La nuova produzione Visions ci porta sì nel mondo degli jedi, ma con un'iconografia e uno stile che guardano agli anime, i cartoni animati giapponesi. Del resto, la saga di Star Wars deve molto all'immaginario nipponico.

1 settembre

Una vita da Dug (serie di corti)

Fancy Nancy (stagione 2)

8 settembre

Dottoressa Doogie

Apocalypse: La guerra dei mondi (National Geographic)

17 settembre

Noi principesse sempre

22 settembre

The '90s: The Last Great Decade (National Geographic)

Star, il catalogo di settembre 2021: i film

Il coraggio della verità

Passiamo a Star, che offre un bel catalogo cinematografico. Tra le new entry, segnaliamo la saga completa di Predator e la comedy action Stuber – Autista d'assalto con la strana coppia Dave Bautista e Kumail Nanjiani. Decisamente più impegnato Il coraggio della verità, interessante riflessione sulla comunità black.

3 settembre

The A-Team

10 settembre

Predator

Predator 2

Predators

The Predator

24 settembre

Il ragazzo che diventerà re

Stuber – Autista d'assalto

Le ultime uscite tra le serie TV su Star

American Horror Stories

Tante le novità sul fronte serie. Arrivano lo spin off American Horror Stories di Ryan Murphy e Brad Falchuk (con la serie madre disponibile integralmente) e la post apocalittica Y – L'ultimo uomo, dai fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, con Diane Lane, senza dimenticare ritorni eccellenti come Sons of Anarchy e il classicissimo Cuori senza età.

1 settembre

Un solo nome: Feyenoord

American Horror Story (le prime 9 stagioni)

Single Parents (stagioni 1-2)

8 settembre

The Resident (stagione 4)

Cuori senza età (tutte le 7 stagioni)

15 settembre

Bless the Harts (stagione 1)

The Orville (stagioni 1-2)

Stumptwoman (stagione 1)

22 settembre

Y – L'ultimo uomo

Black-ish (stagione 6)

29 settembre

The Great North

Sons of Anarchy (tutte le 7 stagioni)

Grand Hotel (stagione 1)