Dal 6 gennaio è disponibile anche in Italia Discovery plus, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery dedicato a reality e a contenuti “non-fiction”, con un'offerta dedicata a produzioni nazionali e internazionali che nei prossimi mesi continuerà ad arricchirsi. Ricordiamo che su Discovery+ è anche possibile seguire lo streaming di tutti i canali gratuiti del gruppo, i contenuti di Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet e le produzioni dedicate alla natura di BBC, con la possibilità di rivedere i programmi in qualsiasi momento. Ecco i titoli disponibili già da gennaio, dal docureality su Elettra Lamborghini al doc su Diego Armando Maradona, i costi e tutte le modalità per capire come abbonarsi a Discovery+.

Le serie su Discovery plus

Tra i titoli in programmazione già disponibili per quanto riguarda la serie, c'è Elettra e il resto scompare, la serie in 10 puntate in cui la mitica Elettra Lamborghini racconta se stessa. Al centro, la sua vita privata e in particolare il recente matrimonio con il deejay e produttore musicale AfroJack, ma anche gli aspetti più intimi e umani, gli outfit e la passione per i cavalli. Non mancano i prodotti internazionali, con la serie sui tour culinari in Italia di Bobby & Giada in Italy e l’impresa antartica dell’avventuriero Colin O’ Brady raccontata in Antartide: la regata impossibile.

I documentari su Discovery+

È disponibile Maradona morte di un campione, documentario che indaga sulla morte del celeberrimo calciatore argentino Diego Armando Maradona avvenuta il 25 novembre 2020, con un excursus sulla sua straordinaria carriera e sul suo percorso pieno di luci e ombre. Dal 9 gennaio è stato inserito compreso nel catalogo L’ultima difesa– Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli, intervista esclusiva della Lucarelli ad Antonio Ciontoli dopo la condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale di Marco Vannini, ucciso a Ladispoli (vicino Roma) la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. In Lady Gucci (dall'11 gennaio) viene invece intervistata Patrizia Reggiani, accusata e condannata per aver commissionato nel 1995 l’omicidio del marito Maurizio Gucci. Sul fronte dei prodotti internazionali, si segnala il documentario d’inchiesta sul naufragio del traghetto Estonia.

I programmi di Discovery+

Dal 19 gennaio arriva il programma di culto Matrimonio a prima vista Italia, l'esperimento sociale giunto alla terza edizione nel quale sei single cercano l'anima gemella con l’aiuto del team di esperti composto da Nada Loffredi, sessuologa, Mario Abis, sociologo, e Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta. Tra i programmi già presenti su Discovery+ segnaliamo tra gli altri Bake Off Italia, Il salone delle meraviglie, Vite al limite e chicche come Anplagghed di Aldo Giovanni e Giacomo

La programmazione di Eurosport

Su Discovery+ è possibile seguire anche il mondo sportivo, grazie ai contenuti offerti da Eurosport. A gennaio prosegue la stagione dello sci alpino e degli sport invernali. Spazio anche al tennis con la prima prova Slam del 2021 – gli Australian Open – e al basket con il campionato di serie A e l’Eurolega.

Quanto costa abbonarsi a Discovery plus

Il servizio è disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e Tv connesse. Discovery+ costa 3,99 euro al mese oppure 39,90 euro all'anno (per i freschi abbonati, i primi 7 giorni sono gratis: dopo il periodo promozionale iniziale senza costi, l’abbonamento prevede un costo mensile e si rinnoverà automaticamente allo stesso prezzo ogni mese a meno che non venga annullato prima della data di rinnovo). Discovery+ più pacchetto Eurosport costa invece 7,99 euro al mese oppure 69,90 euro all'anno. Esiste anche un Discovery+ gratuito, che prevede solo il live streaming e l'on demand dei programmi dei canali Discovery.

In arrivo su Discovery+

Ecco anche un paio di anticipazioni. Prossimamente arriveranno Naked Attraction Italia condotto da Nina Palmieri, l'esperimento sociale Ti spedisco in convento Italia (versione italiana di Bad Habits, Holy Orders), e la versione italiana del dating show Love Island Italia.