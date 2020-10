Diletta Leotta presto al cinema. Secondo Leggo.it per la conduttrice siciliana volto di DAZN, sarebbe in arrivo una nuova importante opportunità lavorativa, ovvero il debutto sul grande schermo in un film si Alessandro Siani. L'attore e regista avrebbe scelto Diletta Leotta come coprotagonista del suo ultimo film dopo ‘Il giorno più bello del mondo‘, un lavoro che si prevede possa uscire nelle sale a Natale del 2021. Le riprese inizieranno fra poche settimane, così Diletta Leotta ha raggiunto a Roma Siani per un provino e ed è stata pizzicata da Leggo.it mentre scende da un'auto ed entra in uno studio in zona San Pietro con i copioni in mano. Si tratterebbe del primo vero ruolo importante sul grande schermo per la conduttrice che di recente ha recitato nei panni di se stessa nel film ‘7 ore per farti innamorare‘ di Giampaolo Morelli con Diana Del Bufalo, per Amazon Prime. Mentre lo scorso anno si è cimentata con il doppiaggio dando la voce a Mandy nel cartone animato "Pupazzi alla riscossa".

Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme

Per la conduttrice catanese le cose sembrano andare bene anche in amore, ora. Lo scorso luglio la fine della sua relazione con il pugile Daniela Scardina aveva fatto esplodere il gossip e il loro sembrava essere un capitolo chiuso definitivamente. Nel suo libro autobiografico, di lui aveva detto: "Daniele è stato il mio grande amore". A quanto pare i due hanno scelto di provare a ricucire il loro rapporto e il settimanale Chi li ha fotografati insieme e sorridenti a Milano all'uscita di un hotel. Il pugile d'altronde non aveva mai perso la speranza di tornare insieme a lei. Anche a Ballando con le stelle aveva confermato di essere ancora innamorato di lei. "Per me l'amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l'amore è bello farlo vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, e allora ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo", si era dichiarato.

Si erano lasciati a luglio

La conduttrice di Dazn e il ‘King Toretto' hanno attraversato un periodo di crisi la scorsa estate. A luglio Diletta Leotta aveva confermato la rottura con Scardina, nonostante i suoi tentativi di recuperare la storia d'amore. Poco dopo lei era stata pizzicata in barca con Marco Valta, noto investitore ed ex di Anna Safronik. Ma a quanto pare la perseveranza del suo ex è servita a convincerla a tornare suoi suoi passi.