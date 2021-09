Detto Fatto torna in tv, Bianca Guaccero: “Dedico la prima puntata a Raffaella Carrà, il mio mito” Anche “Detto Fatto” il factual di Rai2 sta per tornare in tv e a condurlo per il quarto anno consecutivo sarà Bianca Guaccero. La prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre alle 15.15 e la conduttrice pugliese ha già annunciato molte novità: “Coinvolgeremo di più il pubblico a casa, non ci saranno tutorial sterili” e aggiunge: “La prima puntata la dedico a Raffaella Carrà, è grazie a lei che ho sognato di fare questo mestiere”.

A cura di Ilaria Costabile

La stagione televisiva si sta pian piano rianimando e tutti i programmi, anche quelli del day-time, pian piano si stanno preparando a tornare. A partire da lunedì 13 settembre alle 15.15, andrà nuovamente in onda anche "Detto Fatto". Il factual di Rai2 verrà nuovamente condotto da Bianca Guaccero, al suo quarto anno di conduzione, che in un'intervista all'Ansa ha rivelato quali sono le novità della prossima edizione, dando un occhio a quella passata resa ancora più difficile dalla pandemia: "Ci ha salvato il contatto con le persone: sapere che erano felici per la nostra leggerezza, anche se mantenuta faticosamente, ci ha fatto andare avanti con il sorriso, senza mollare" ha dichiarato la conduttrice.

Detto Fatto compie dieci anni

Un programma che, nonostante gli iniziali alti e bassi, si è dimostrato un punto di riferimento nel pomeriggio di Rai2, unendo intrattenimento e anche quella dose di curiosità che è riuscita a tenere vivo il pubblico. Quarto anno al timone dello show per l'attrice pugliese che, infatti, si dice soddisfatta per aver portato la trasmissione al suo decimo anno consecutivo in tv: "Un traguardo personale: quando ho iniziato non avevo idea di quanto sarebbe durata. Alla fine della stagione mi sembra sempre difficile staccarmi, abbiamo un bel gruppo unito, mi manca l'adrenalina che vivo tutti i giorni in onda e soprattutto il contatto col pubblico. Ho una sana dipendenza, quella di sentirmi parte di un progetto grande che unisce le persone".

Le novità della prossima edizione

Dieci anni non sono pochi, ciò significa che il programma ha trovato il modo di resistere nella giungla televisiva, e proprio per sottolineare questo anniversario, la conduttrice afferma che ci saranno dei cambiamenti nell'impostazione dello show che, dice, "vorrei rendere più vicino a me". Come è accaduto in sporadiche occasioni lo scorso anno, la conduzione potrebbe includere più volti, nel caso di specie si tratta di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi già presenti nel cast e sempre più indispensabili anche sul palcoscenico: "Non voglio più stare sola in scena, sarò con i miei amici, per creare una convivialità che vada al di là degli schemi". Non mancheranno, quindi, consigli, rubriche di beauty, cucina, ecologia, gossip e tanto altro. Anche quest'anno, però, si prevede che il pubblico in studio sia ristretto o che non sia presente, per contenere le problematiche legate alla pandemia, a questo proposito Guaccero assicura:

Proprio perché non potrà essere in studio, lo coinvolgeremo tramite un portale che ci terrà uniti minuto per minuto. Gambi avrà sempre un pc con sé attraverso il quale leggerà i commenti degli spettatori che svolgeranno un ruolo quasi da autori. Non ci saranno tutorial sterili, ma sempre legati alle storie delle persone e all'attualità.

La dedica a Raffaella Carrà

La prima puntata, quindi, è prevista per il 13 settembre e fervono già i preparativi per la messa in onda. Bianca Guaccero, però, ha un desiderio che è quello di dedicare la prima puntata alla donna di spettacolo che per lei ha sempre rappresentato un mito: "Per me Raffaella Carrà è importante, a lei devo l'inizio della mia capacità di sognare di fare questo mestiere. È il mio mito, a due anni prima di parlare cantavo già le sue canzoni. Apriremo la nuova edizione di Detto fatto con lei: se siamo qui è anche per merito suo". Alla madrina di tutte le showgirl la lega un episodio particolarmente significativo, avvenuto proprio al suo primo anno di conduzione, quando in studio arrivò la telefonata della Carrà, la quale volle complimentarsi con lei, dicendole che sarebbe stata in grado di fare tutto, qualsiasi varietà: