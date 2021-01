La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è ormai sulla bocca di tutti e anche nella casa non mancano i commenti sulla coppia, soprattutto i paragoni con il precedente flirt del modello lucano. In una chiacchierata tra Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, sono emerse delle considerazioni sull'atteggiamento dei due gieffini e la modella brasiliana non ha esitato a dire la sua.

I trascorsi tra Salemi e Gregoraci

Come sappiamo, Samantha de Grenet, è entrata di recente nella casa più spiata d'Italia, per cui ci sono determinati avvenimenti che non ha vissuto in prima persona e di cui è stata informata chiacchierando con le altre coinquiline. In un momento di relax in stanza con Rosalinda e Dayane, l'attrice siciliana ha ricordato il suo litigio con Elisabetta Gregoraci per aver preso le parti di Giulia Salemi, nella querelle che si era venuta a creare tra loro:

Litigammo perché avevo difeso Giulia, quando è uscita la cosa dell'ex marito e lei aveva fatto intendere che Giulia ci aveva provato, io le ho detto guarda secondo me a parte che era il tuo ex marito da come lo hai detto, poi non è carino far passare una ragazza di 27 anni che ci prova con uno sposato

Le opinioni di Dayane Mello su Giulia e Pierpaolo

A questo proposito, Dayane, non ha perso occasione per ribadire un concetto che già le era capitato di esprimere più volte all'interno della casa, ovvero che il rapporto tra Giulia e Pierpaolo le sembra molto più adolescenziale rispetto a quello che lui aveva con la showgirl calabrese (qui, video completo):