Il futuro di Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip. Terminata l'esperienza al reality, ci si chiede quali progetti lavorativi la modella brasiliana abbia in agenda. Per il momento Dayane si è limitata a tornare a casa sul lago di Como per recuperare il tempo trascorso lontano da sua figlia Sofia. Non è sfuggito che tra gli ex concorrenti del reality Dayane sia quella meno alle prese con le questioni lavorative, almeno per il momento. Nonostante le indiscrezioni parlino di diversi progetti professionali molto interessanti.

Maurizio Costanzo vedrebbe Dayane sul trono di Uomini e Donne

Maurizio Costanzo ha le idee chiare su quelli che potrebbero essere i progetti futuri di Dayane Mello in tv. Tramite la rubrica che da anni cura sul settimanale Nuovo, Costanzo si è detto favorevole all'idea di vedere la modella brasiliana sul trono di Uomini e Donne. Da sempre suo sostenitore, Costanzo crede che Dayane abbia fatto un ottimo percorso nella casa del GFVip e che avrebbe meritato la vittoria. Considerando che è attualmente single, non esclude che potrebbe trovare l'amore nel dating show di Maria de Filippi: "Come tronista a Uomini e Donne potrebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale".

La carriera di Dayane Mello nei programmi tv

D'altronde la modella brasiliana sta collezionando non poca esperienza nell'ambito dei programmi televisivi, dove ha mostrato di sapersi mettere in vista abilmente. Trasferita in pianta stabile in Italia nel 2014, Dayane ha iniziato a lavorare come modella. Lo stesso anno, tramite l'agenzia Benegas Management, ha debuttato in tv come concorrente della decima edizione di Ballando con le stelle su Rai 1 in coppia con Samuel Peron. Nel 2017 ha partecipato alla dodicesima edizione de L'Isola dei famosi e due anni dopo a Pechino Express, insieme alla modella Ema Kovač per la coppia "Le Top". Dopo le parole di Costanzo, ci si chiede se Maria De Filippi abbia già in mente di coinvolgerla in uno dei suoi programmi di punta.