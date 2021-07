Davide Mengacci boccia Anna Tatangelo: “Scene da un matrimonio? Avrei scelto Barbara D’Urso” Anna Tatangelo condurrà una nuova versione del programma “Scene da un matrimonio”. La trasmissione per anni è stata condotta da Davide Mengacci. Quest’ultimo ha espresso le sue perplessità circa la scelta di Mediaset di puntare sulla cantante. A suo dire, sarebbe stata più indicata Barbara D’Urso.

A cura di Daniela Seclì

Anna Tatangelo si prepara a una nuova avventura professionale. La cantante si cimenterà nel ruolo di conduttrice e terrà compagnia agli spettatori di Canale5, la domenica pomeriggio. Condurrà una nuova versione di "Scene da un matrimonio", programma che prima di lei è stato condotto da Davide Mengacci. Quest'ultimo è apparso perplesso per la scelta fatta da Mediaset.

Davide Mengacci parla di Anna Tatangelo

I tempi sono decisamente prematuri per giudicare la conduzione di Anna Tatangelo, dato che il programma Scene da un matrimonio non è ancora andato in onda. Tuttavia, Davide Mengacci – contattato da NuovoTv – è già apparso dubbioso circa il fatto che l'artista possa essere indicata per condurre un programma come quello: "Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara D’Urso". Il conduttore è certo che Anna Tatangelo "si troverà in una situazione difficile" anche perché dovrà sfidare la regina della domenica pomeriggio Mara Venier. Infine, ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza del ritorno in tv del programma Scene da un matrimonio leggendo i quotidiani: "Non sono stato interpellato".

Tatangelo non vuole essere paragonata a Barbara D'Urso

Intanto, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Anna Tatangelo ha spiegato che non ama essere paragonata a Barbara D'Urso, perché la reputa una grande professionista. Lei, invece, si ritiene principalmente una cantante prestata alla televisione: