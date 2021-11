David Parenzo attacca Paolo Brosio: “Facevi le orge con la cocaina e ora il vaccino ti fa male?” Durante la puntata de “L’aria che tira” c’è stato uno scontro tra David Parenzo e Paolo Brosio. I due si sono insultati pesantemente in merito alle opinioni dell’ex giornalista di Rete4 sul vaccino, al che il conduttore de La Zanzara ha portato in trasmissione alcune vecchie dichiarazioni di Brosio che gli ha risposto: “Mi fai vomitare”.

A cura di Ilaria Costabile

Uno scontro piuttosto acceso quello che si è consumato nella puntata di oggi, giovedì 4 novembre de "L'aria che tira", lo show di La7 condotto da Myrta Merlino, che ha visto scagliarsi l'uno contro l'altro David Parenzo e Paolo Brosio. L'argomento sul quale si stava discutendo era la campagna vaccinale e l'efficacia del vaccino, dinanzi alla quale l'ex giornalista di Rete4 avanzava dei dubbi che hanno scatenato l'ira del conduttore de La Zanzara.

L'attacco di David Parenzo a Paolo Brosio

Quello che sembrava un normale scambio di opinioni tra due personaggi noti invitati ad esprimere il loro parere su una determinata questione, è diventato un vero e proprio scontro che ha avuto inizio da quando Paolo Brosio ha pronunciato questa frase: "Uso spesso cortisone e antibiotici, so che non fanno male. Ma gli effetti collaterali del vaccino…”, insinuando quindi un dubbio sulle conseguenze a seguito dell'inoculazione del siero vaccinale. David Parenzo, quindi, piuttosto piccato ha replicato in maniera pungente:

Stai cercando incongruenze sul vaccino che può far male ma leggo da una tua intervista al Mattino che dici: ‘Tra alcol e cocaina: in un’orgia una voce mi ha salvato' Ti sei fatto di tutto nella vita e ora rompi le balle sul vaccino!”

La reazione di Paolo Brosio

L'articolo in questione risale a diversi anni fa e Parenzo lo ha tirato fuori nel bel mezzo della discussione, provocando l'immediata reazione di Brosio che, quindi, non ha esitato a replicare: Tu sei una persona disdicevole, ignorante, tiri fuori l’unico momento di debolezza che ho avuto nella mia vita”. Il conduttore de La Zanzara ha ripreso il discorso dicendo: "Io ho rispetto per le storie personali, te lo dico con affetto, ma non parlare del vaccino", esasperando la reazione del giornalista che, infatti, conclude con un sonoro: "Mi fai vomitare". La conduttrice ha ritenuto opportuno intervenire e, infatti, ha cercato di placare gli animi: "Non discutiamo della tua vita privata, ma rischi di mandare messaggi pericolosi sul vaccino". A poco è servita l'intromissione della Merlino, dal momento che Brosio ha continuato rivolgendosi all'avversario: "Vergognoso, ignorante, poveretto. Mi sono convertito, ho la mia fede, è stato un periodo circoscritto della mia vita e lo usi come argomento contro quello che dico sul vaccino". Solo la pubblicità ha messo fine alla lite tra i due.