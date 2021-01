Siete fan di David Hasselhoff? È la vostra occasione. Il Mitch Ducannon di Baywatch, il Michael Knight di Supercar mette tutte le sue memorabilia, i suoi oggetti di scena, letteralmente tutto quello che ha, all'asta. Anche la sua personale versione di K.I.T.T., la macchina super intelligente protagonista della serie tv: una Pontiac Firebird del 1980 che ha già raggiunto un valore di quasi un milione di dollari.

La supercar KITT e i pantaloncini da bagnino all'asta

Non è l'unica memorabilia che David Hasselhoff ha deciso di mettere in vendita. C'è il suo costume da Baywatch e c'è quello utilizzato per il film di SpongeBob nel 2004. C'è un Mitch Ducannon in versione gigante (in foto in basso) e ogni cosa faccia parte della sua stanza dei ricordi. L'asta, complessivamente, si propone di raccogliere più di un milione e mezzo di dollari. Ma solo la Pontiac personale sta sfondando il tetto del milione di dollari, quindi si può già dire che i risultati che l'attore sta ottenendo stanno superando le aspettative. Negli anni '80, il nome e il volto di David Hasselhoff era quello per eccellenza della serialità televisiva americana, per questo sono tanti gli oggetti legati alle produzioni alle quaie

I guai finanziari di David Hasselhoff

Il 2 gennaio, David Hasselhoff aveva presentato in un video la sua "Hoff Auction", un'asta in cui l'attore ha deciso di dare via tutto quello che ha accumulato in oltre 40 anni di carriera. Non è un mistero che l'attore si trovi in cattive acque dal punto di vista finanziario. Il 20 maggio 2016 fece notizia a livello internazionale il fatto che, dopo una serie di sequestri dovuti ad accertamenti finanziari, era presumibilmente in bancarotta e con meno di 4000 dollari sul suo conto bancario. Tra le cause che lo hanno portato in ambasce economiche, il divorzio e l'assegno di mantenimento alla ex moglie Pamela Bach, che riceverebbe attualmente circa 252.000 all'anno.