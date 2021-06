Daniela Ferolla ha dovuto rinunciare alle ultime due puntate di Linea Verde Life, programma in onda ogni sabato a partire dalle ore 12:00 su Rai1. Nella puntata in onda il 26 giugno, la conduttrice e Miss Italia 2001 non ci sarà. Quando è stata registrata, purtroppo, Ferolla aveva il Covid. Ora sta bene. Lo ha raccontato in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

Daniela Ferolla ha preso il Covid, ora sta bene

Daniela Ferolla ha spiegato di essere stata molto attenta, ma nonostante le sue accortezze è stata contagiata: "Sono stata super attenta, pensavo di averla scampata invece al traguardo delle ultime due puntate mi sono beccata il Covid. Ne parlo solo adesso, a distanza di un mese, perché ho superato tutto: non mi sembrava una cosa di interesse per il pubblico e non mi andava di speculare sulla malattia". Ha spiegato di nutrire il dubbio di aver preso il virus nel corso di una puntata registrata a Bolzano. A parte lei, però, nessun membro della troupe è risultato positivo: "Il pubblico non mi vedrà in puntata, sabato 26 giugno, se non in un video messaggio che ho registrato in quarantena".

Daniela Ferolla parla degli strascichi del Covid

Daniela Ferolla ha dichiarato di avere avuto diversi sintomi ma, nel suo caso, si sono rivelati "gestibili". La conduttrice, tuttavia, ritiene che si parli troppo poco degli strascichi del Covid, che spesso si protraggono anche per mesi: "Io non mi sono fatta mancare nulla, dal respiro corto ai dolori gastrointestinali. E infatti sono dimagrita molto. Mi sono confrontata con molte persone è la parte psicologica per tanti è quella più devastante. Persino io, che ho un self control granitico, in quei giorni qualche cedimento l’ho avuto". A spaventarla di più è stata "l'imprevedibilità della malattia" e non avere chiaro come si sarebbe potuta evolvere. Per fortuna, è tutto passato.