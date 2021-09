Damiano Tercon ha il Covid: “Da 19 giorni questa febbre non vuole andare via” Damiano è da diciannove giorni positivo al Covid: “Diciannove giorni di questa maledettissima febbre”. Damiano Tercon è entrato nel cuore di tanti per la sua storia raccontata a Italia’s Got Talent. Il duo usa i social per far crollare i luoghi comuni e spiegare a tutti che cos’è davvero l’autismo.

Le parole di Damiano Tercon

Damiano Tercon ha contratto il Coronavirus, ormai da diciannove giorni ma, si legge sul post di Facebook, è circondato dall'affetto di chi lo ama e lo sostiene da sempre, soprattutto amici e familiari. E poi ascolta tanta musica.

19. Diciannove giorni di questa maledettissima febbre che non se ne vuole andare.Per fortuna Damiano non perde il suo buonumore e trascorre le giornate al telefono, protetto dalla compagnia dei suoi amici.Da 19 giorni è in casa, ascolta la musica, scrive lettere, progetta il suo compleanno. Il 4 dicembre saranno 40 anni, ma vi rendete conto?Pensa alla sua autonomia, sogna il giorno in cui andrà ad abitare da solo. E vi promettiamo che prima o poi (più prima che poi) quel giorno arriverà.Damiano, il nostro combattente sorridente.Aspettiamo di poterti riabbracciare presto.P.S. ieri siamo andati a portargli la spesa. Gli abbiamo detto "ci manchi!" E lui: "Grazie!". E noi: "noi ti manchiamo?". La sua risposta: NO.Forse, finalmente, per una volta qualcuno non gli rompe le balle .

L'esibizione a Italia's Got Talent

Un'esibizione che ha fatto la storia di Italia's Got Talent: "I compagni di classe mi chiudevano nell'armadio, e poi mi prendevano a calci", un monologo che partiva duro così poi si faceva agrodolce. Damiano Tercon ha la sindrome di Asperger, una forma di autismo che determina problemi legati alla socializzazione; solo in Italia circa 500mila persone sono colpite da disturbi che rientrano nello spettro autistico. Questo ragazzo ha trovato nella forza dei suoi sogni il coraggio per non arrendersi alla violenza; è diventato un cantante lirico, membro del Coro Lirico città di Rimini “Amintore Galli” ed è salito sul palco di Italia's Got Talent, con la semplicità dei suoi sorrisi e il talento, emozionando tutta l'Italia. Ora combatte contro il Covid.