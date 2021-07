Da mesi ormai, i riflettori sono puntati sui Maneskin. La band composta da Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David e Thomas Raggi sta vivendo un periodo d'oro. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2021 e dell'Eurovision Song Contest 2021, i loro brani continuano a scalare le classifiche internazionali. Ormai contano fan in tutto il mondo. In queste ore, è tornata a galla una piccola curiosità su Damiano David.

Damiano David nella fiction Un medico in famiglia

All'occhio attento dei fan dei Maneskin non è sfuggita la "presenza" di Damiano David in una scena di Un medico in famiglia. Per essere più precisi, il cantante non è presente fisicamente, ma solo in foto. Il suo personaggio si chiama Luigi Pacchiarotti. L'episodio, girato nel 2016, vedeva il piccolo Bobò avanzare il dubbio che quello fosse il vero figlio di Lele Martini e che ci fosse stato uno scambio in ospedale al momento della sua nascita.

La puntata che contiene la scena con Damiano

La puntata che contiene la scena con Damiano David, oggi cantante dei Maneskin, è stata girata nel lontano 2016. È l'undicesimo episodio della decima stagione e si intitola "Doppi servizi". Nel video in basso è possibile vedere la scena al minuto 47:40. Bobò sta osservando con grande attenzione il profilo Facebook di un certo Luigi Pacchiarotti. Sullo schermo scorrono le immagini di un più giovane Damiano. Tommy nota l'espressione perplessa del cugino e gli chiede: "Ma chi è quel tipo? Lo conosci?". Il bambino replica di no. Allora Tommy lo incalza: "E perché guardi il suo profilo?". Bobò di rimando: "Potrei essere io". Ma il cugino tronca la conversazione: "Con quello stile da fighetto? Non credo proprio". In una scena successiva, Bobò mostra le foto di Luigi/Damiano a suo padre Lele e gli espone i suoi dubbi: "Questi sono i miei capelli, per favore fai fare il test del DNA. Anch'io potrei non essere tuo figlio. Io ed Elena non ci somigliamo. Questo ragazzo è nato nello stesso ospedale e nello stesso giorno che sono nato io. Potrebbero averci scambiato". Lele Martini, però, gli spiega che non c'è dubbio sul fatto che lui sia suo figlio e la pace torna a regnare sulla famiglia Martini.