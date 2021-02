Un nuovo ciclo tutto dedicato ai gangster parte dal 20 febbraio fino a domenica 28 febbraio su Sky Cinema Collection. In occasione della prima visione del film Capone con Tom Hardy, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Matt Dillon programmata proprio per sabato 20 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Cinema Collection, la piattaforma mette a disposizione on demand e in programmazione tutti i titoli che hanno fatto la storia del cinema di genere. Anche in streaming su Now Tv.

Capone, il film con Tom Hardy

“Capone” è il film con Tom Hardy nei panni del noto gangster. La pellicola racconta gli ultimi anni di Al Capone quando, a soli 47 anni, dopo aver trascorso 10 anni in prigione, inizia a soffrire di demenza e alterna la follia al senso di colpa per i crimini commessi.

Tutti i film del ciclo Gangster

L'uscita del film in prima visione consente di ripercorrere alcune pietre miliari per il genere: “The Untouchables – Gli Intoccabili” di Brian De Palma con Al Capone, interpretato da Robert De Niro, contro Kevin Costner e Sean Connery, che vinse Oscar e Golden Globe grazie a questo film. Ancora Brian De Palma con "Scarface" e un indimenticabile Al Pacino nei panni dell'iconico Tony Montana. Un altro gioiello, premiato a Venezia, “Quei Bravi Ragazzi" di Martin Scorsese con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci. C'è anche il capolavoro di Sergio Leone, “C'era Una Volta In America ”, in versione estesa e restaurata, in cui sulle note di Ennio Morricone si racconta l’ascesa e il declino di due gangster, Robert De Niro e James Woods, divisi dall'amore per la stessa donna. Tra gli altri, anche “C'era Una Volta In Messico” con Antonio Banderas, Johnny Depp e Salma Hayek, firmato da Robert Rodriguez e “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino. Tra i più recenti, "La fratellanza" con Nikolaj Coster-Waldau e “Lawless” con Tom Hardy, Jessica Chastain e Shia LaBeouf nell’America del Proibizionismo.