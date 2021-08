D. Time – Il tempo di Lady D”, l’omaggio di Rai1 a 24 anni dalla scomparsa della principessa Era il 31 agosto 1997 e Rai Documentari propone in prima serata – nel giorno dell’anniversario – l’avvincente documentario “D. Time – Il tempo di Lady D”. È una coproduzione mondiale dedicata alla vita della principessa Diana Spencer, presentata dalla conduttrice del Tg1 Laura Chimenti, interprete e voce narrante del racconto della vita di Lady Diana.

Lady D, protagonista degli anni '90

Per più di vent'anni è stata la protagonista assoluta della scena internazionale. È stata interprete del suo tempo, capace di influenzare con le sue idee e le sue azioni lo spirito del tempo, nell'ultima parte del XX secolo. Ha ispirato cambiamenti sociali anche profondi, è stata al centro del grande cambiamento anche dei rapporti che la Royal Family, diventando la "Principessa del Popolo", una donna in grado con il suo carisma di eclissare completamente la Regina e tutti gli altri componenti, tra tutti suo marito Carlo.

Il documentario su Rai1

Cosa include il documentario "D. Time – Il tempo di Lady D"? Si compone di filmati d'archivio, anche inediti, tutti legati alla principessa unite a scene che hanno fatto la storia, scene iconiche dei cambiamenti culturali, sociali ed economici che Lady D. ha vissuto a cavallo tra gli anni '80 e '90. Duilio Gianmaria, direttore di Rai Documentari, ha spiegato: "Abbiamo deciso di partecipare alla produzione di questo documentario perché, diversamente dalle altre biografie, ci rivela la principessa Diana come elemento di trasformazione della società, mettendo in luce come la sua personalità abbia cambiato per sempre il modo di percepire la sua epoca". Cresce l'attesa anche per un altro progetto legato a Lady D, parliamo di "Spencer" con Kristen Stewart, presto presentato alla Mostra di Venezia.