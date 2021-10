Cuori, anticipazioni quarta puntata 7 novembre: Delia scopre la verità su Alberto Domenica 7 novembre andrà in onda il quarto appuntamento di “Cuori”, la fiction di Rai1 diretta da Riccardo Donna con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci. In onda il settimo e ottavo episodio: Delia appare sconvolta e amareggiata dopo le rivelazioni di Ilaria. Alberto viene sospeso da Mosca.

Continua la cavalcata in televisione della fiction "Cuori", in onda su Rai1 e diretta da Riccardo Donna, ambientata a Torino negli anni '60. I protagonisti di questa fiction sono Pilar Fogliati, suo è il ruolo di Delia, prima cardiologa di una equipe medica composta da Alberto Ferrari (interpretato da Matteo Martari) e dal primario di tutta la struttura, il temibile professor Cesare Corvara, interpretato qui da Daniele Pecci. La quarta puntata andrà in onda domenica 7 novembre.

Le anticipazioni del settimo e dell'ottavo episodio

Nel settimo episodio della fiction "Cuori" dal titolo "La verità", ecco cosa vedremo: Delia appare sconvolta e amareggiata dopo le rivelazioni di Ilaria. La donna vuole andare avanti per la sua strada e vuole scoprire la verità su Alberto, una verità che le è sempre stata negata. Quando Delia decide di presentarsi davanti a Luisa, si scopriranno realmente come stanno le cose. Luisa non ha intenzione di rinvangare il passato. Luisa umilia Delia. L'ottavo episodio si intitola "Dio non gioca a dadi": Delia e Alberto si ritroveranno ad affrontare un nuovo caso di una paziente cianotica. In questa situazione, Mosca sospenderà Alberto dalla sala operatoria. Alberto, però, non demorde: chiederà testimonianza a Delia per dimostrare la sua innocenza.

Gli ascolti tv di Cuori

Gli ascolti tv di Cuori sembrano essere incoraggianti. Il primo appuntamento, composto da due episodi ("L'americana e lo svedese" e "Finché amore non ci separi"), ha conquistato una media di 4 milioni di spettatori per il 19% di share. Il secondo appuntamento, sempre composto da due episodi dal titolo "Padri e figli" e "Inutili bugie", ha realizzato una media di 3.8 milioni di spettatori netti per uno share pari al 18% di share. Anche il terzo appuntamento conferma ascolti molto alti per Rai1.