È scioccante il video dell'incidente capitato a un giornalista sportivo in un programma del canale ESPN, travolto dal crollo di un maxi-schermo che gli è caduto addosso in diretta televisiva, martedì 9 marzo. Siamo in Colombia dove, nel corso di un dibattito post partita seguito al match di Champions League Juventus-Porto, il monitor si è improvvisamente staccato dal muro, piombando rovinosamente sul malcapitato commentatore. Lo studio ha vissuto un attimo di panico, con l'immediata interruzione del programma per la pubblicità. Trovate il video che mostra la caduta, davvero choc, più in basso.

Come sta il giornalista Carlos Orduz

La vittima si chiama Carlos Orduz ed è un giornalista e conduttore televisivo colombiano che lavora su ESPN Colombia e Colmundo Radio. Le immagini lasciavano presagire il peggio, visto il crollo potentissimo e le dimensioni dello schermo. Fortunatamente, Orduz sta bene e se l'è cavata con un grande spavento, condiviso con i colleghi presenti, e qualche livido. Incredibilmente, non ha neppure subito fratture, come ha spiegato lui stesso con un video su Twitter in cui ha rassicurato tutti, a fronte anche dei tanti messaggi preoccupati. Nel filmato appare in perfetta salute, senza danni evidenti.

Voglio dire a tutti che sto bene, sono già stato controllato e non è successo nulla, se non lo spavento. Solo un livido e un colpo al naso, senza nessuna frattura. Vi ringrazio per la solidarietà e per i tanti messaggi che mi avete mandato.

Incidenti in diretta nella storia della tv

Il caso del miracolato Orduz è uno dei tanti incidenti avvenuti nella storia dei programmi televisivi. Pensiamo ai diversi casi di calciatori morti in campo durante una partita, con le telecamere che hanno involontariamente filmato gli ultimi momenti di vita (per non parlare ovviamente dei tanti casi di gare automobilistiche o motociclistiche interrotte da schianti gravi o fatali). Una volta, in Perù, il tg che mostrava l'arrivo del premier in elicottero mostrò casualmente la scena horror di una donna accidentalmente decapitata dalle pale del mezzo. Per fortuna ci sono anche casi meno spaventosi, come le tante cadute involontarie di personaggi tv. Da Barbara D'Urso a Simona Ventura, da Cristiano Malgioglio a Andrea Delogu, è capitato un po' a tutti. Anche a Sanremo: resta famosa la caduta sconvolgente di Ghali, in realtà orchestrata ad hoc da un bravissimo stuntman.