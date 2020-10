Ospite della puntata di Verissimo di sabato 10 ottobre 2020 è stata Cristina Marino. L'influencer, diventata mamma della piccola Nina, si racconta nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, parlando dei suoi progetti futuri, della sua nuova vita con l'ultima arrivata della famiglia, ma soprattutto del suo amore con Luca Argentero con cui molto presto convolerà a nozze, coronando una volta per tutte il suo sogno d'amore.

Luca Argentero papà impeccabile

"Avevo sottovalutato l'impegno di essere mamma, ma sono all'apice della felicità. La fase della fine della gravidanza ho un po' patito: mamma, le mie amiche non mi hanno mai visto con la pancia, prima del parto sono andata a salutare nonna sotto casa" entusiasta e con tanta voglia di parlare, di raccontarsi, così Cristina Marino si presenta nello studio di Canale 5, a distanza di quasi cinque mesi dal parto. Un momento indimenticabile per la modella, diventata mamma per la prima volta e per Luca Argentero che, stando a quanto dichiarato dalla sua dolce metà, sembra essere un genitore impeccabile: "Luca è incredibile, è un papà dolcissimo, credo che a 40 anni per un uomo diventare papà è il coronamento di quella che per lui è già una vista meravigliosa, credo che Nina sia stata la ciligiena sulla torta".

Il giorno del parto

L'arrivo della piccola Nina ha indubbiamente cambiato la vita della 29enne che adesso vive in sua funzione, procrastinando qualsiasi altro bisogno pur di soddisfare ogni minima esigenza della sua bambina che, come racconta a Silvia Toffanin, porta il nome delle due nonne: "Nina è un nome che mi piaceva moltissimo, sua nonna (di Argentero ndr) era nonna Nini e, infatti adesso già la chiamiamo cos', invece Speranza è mia nonna, dare il nome delle nonne in questo periodo ci è sembrato un omaggio bello". Altrettanto bello è stato il giorno del parto, avvenuto poco dopo il lockdown, ma ancora in piena fase di attenzione e paura dopo i mesi intensi in cui la pandemia aveva sovvertito le sorti dell'Italia, e Cristina Marino racconta quei giorni di isolamento, vissuti solo insieme al suo compagno che però le hanno restituito una dimensione di grande intimità:

Ho avuto la fortuna enorme di avere la possibilità di avere luca accanto, appena Nina è uscita Luca ha detto "è bellissima", è un'emozione che non è spiegabile, è incredibile come realmente sia roba mia, è l'unica cosa che ho creato davvero, ed è la cosa più bella che potessi fare. Quel giorno è stata una giornata complicatissima, ma l'istante in cui ti mettono tua figlia addosso, dimentichi tutto, è un amore potente. Avevo paura, lo ammetto. Poi Luca l'hanno mandato a casa il giorno prima del parto, mentre io ero ricoverata e lui mi ha scritto una lettera bellissima, l'ho letta 15 volte perché non riuscivo a prendere sonno. Luca è speciale, credo sia un'anima unica, credo che chiunque lo incontri veda la sua luce, la sua bellezza.

Il matrimonio prima dell'estate

La notizia che, però, tutti volevano sapere è stata comunicata dall'attrice come chiosa di questa chiacchierata con la conduttrice di Canale 5. Dopo l'arrivo di Nina, a cui seguiranno altri pargoli, "credo sia importante che abbia un fratellino o una sorellina", non potevano che esserci le nozze. A questo proposito Cristina Marino racconta la sorpresa che avrebbe voluto farle Luca Argentero, ovvero organizzare un matrimonio con pochi intimi a sua insaputa. Il lockdown ha bloccato l'iniziativa, ma il matrimonio ci sarà: "Luca prima che io partorissi aveva deciso a sorpresa di fare un matrimonio senza dirmelo, quindi è saltato anche il matrimonio a sorpresa, con calma insieme ci sposeremo prima dell'estate, mi piacerebbe che fosse una festa d'amore, con le persone che conoscono la nostra storia il nostro amore e il nostro percorso"