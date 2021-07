Crime, una passione senza tempo

Dal noir al thriller, le sfumature del crime

Cambiano le generazioni, ma il crime non perde un briciolo del suo fascino. Un genere avvincente, che può prendere svariate sfumature, dal noir più cerebrale e sofisticato al poliziesco tutto azione, fino ad arrivare al thriller che mette brividi di tensione. Prima in letteratura, poi al cinema, il crime ha trovato grandi esponenti e un ampio pubblico affezionato. E anche in televisione, sin dai tempi dei primi “telefilm”, gialli e polizieschi sono stati subito tra i più amati. Era inevitabile che in un’era in cui le serie televisive sono diventate uno dei format più amati una grossa parte della produzione si orientasse su storie intriganti e cariche di suspense. Ora queste hanno una nuova casa: è Sky Investigation, il nuovo canale in onda dal 1° luglio sul canale 114.