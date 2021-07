Intrattenimento a portata di… telecomando

Una nuova casa per le serie

Sky è da sempre in prima linea nella proposta di serie tv amate dagli spettatori di tutte le età, e adesso amplia ulteriormente la propria offerta con Sky Serie. Un nuovo canale in onda dal 1° luglio che offre un catalogo ampio in grado di soddisfare gli spettatori con titoli anche molto diversi tra loro: dalla commedia al dramma, passando per le storie romantiche, mettendo sempre al centro le emozioni. Si possono scoprire le nuove frontiere della serialità con titoli che hanno già avuto grande successo in tutto il mondo che arrivano in Italia in prima visione assoluta o ci si può immergere in grandi classici come “Sex & the City”, “Dr. House” e “E.R. – Medici in prima linea”. Una libreria vastissima in cui telespettatori di ogni età possono trovare il titolo giusto.