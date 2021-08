Costantino Della Gherdardesca bis su Sky: oltre a Pekin Express sarà in un altro show Se l’adventure game Pechino Express passa da Rai2 su Sky con la conferma di Costantino Della Gherardesca alla conduzione e il titolo modificato, il presentatore è stato scelto anche per un’altra trasmissione sulla piattaforma satellitare: sarà protagonista del già noto format Quattro matrimoni.

A cura di Valeria Morini

Dopo tanti anni passati a Rai, Costantino Della Gherardesca sarà a tutti gli effetti un volto Sky nella prossima stagione, impegnato in ben due programmi. Era già noto il passaggio su Sky Uno di Pechino Express, ribattezzato però Pekin Express. Al Corriere della Sera, Antonella d’Errico (executive vice president programming Sky Italia) ha confermato che Della Gherdardesca "farà anche Quattro matrimoni". La piattaforma satellitare sta vivendo una fase molto fertile, come provano l'ingresso di nuovi canali e la scelta di puntare su volti come Pif (Il testimone) e Ludovico Tersigni (X Factor, al posto di Cattelan).

Come funziona Quattro matrimoni

La formula dei "4" (da 4 ristoranti a 4 hotel) sembra essere un marchio di fabbrica di Sky. Il programma Quattro matrimoni, già andato in onda per diverse stagioni su Fox Life e TV8, è la versione italiana del format inglese Four Weddings. Al centro, quattro spose chiamate a giudicare le cerimonie nuziali delle loro rivali valutando alcuni standard: location, abito, cibo, evento generale. Dalla quarta stagione è stata introdotta la figura di una voce narrante, ricoperta la conduttrice radiofonica La Pina. Nella quinta troveremo Costantino della Gherardesca, il cui stile cinico e sferzante certamente imprimerà una svolta interessante al format.

Pekin Express sarà in Medio Oriente

Antonella d’Errico ha inoltre fornito un'informazione importante su Pekin Express, al debutto sul satellite nella primavera 2022 dopo ben otto edizioni su Rai2, di cui era diventato ormai un programma singolo. Data precisa e cast non sono ancora noti, ma adesso conosciamo la location: "Il viaggio sarà in Medio Oriente". Le precedenti edizioni erano state filmate in Asia, Sud America, Africa. L'adventure game vede una serie di coppie di concorrenti che devono percorrere lunghe distanze cercando mezzi di trasporto, aiuto e ospitalità presso le popolazioni locali.