Cosimo Bergamini dice addio a Il paradiso delle signore: parla l’attore Alessandro Cosentini Da lunedì 13 settembre, su Rai1 andranno in onda le nuove puntate della soap Il paradiso delle signore 6. Il personaggio di Cosimo Bergamini sembra essere destinato a uscire di scena. Tuttavia, non mancherà una sorpresa. L’attore Alessandro Cosentini ne ha parlato in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv.

A cura di Daniela Seclì

Dal 13 settembre, gli spettatori di Rai1 potranno assistere alle nuove puntate de Il paradiso delle signore. Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali il personaggio di Cosimo Bergamini potrebbe non fare più parte delle vicende narrate nella soap di successo. In queste ore, l'attore Alessandro Cosentini ha fatto chiarezza sulle pagine di DiPiù Tv.

Alessandro Cosentini sul destino di Cosimo nella soap

Alessandro Cosentini, in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv, ha svelato quale sarà il destino del personaggio di Cosimo Bergamini. L'attore ha spiegato che da una parte è vero che lascerà il Paradiso delle signore. Tuttavia, il marito di Gabriella tornerà brevemente nella soap più avanti:

“Non sarò nelle prime puntate ma mi vedrete dopo qualche tempo. Cosimo tornerà per questioni legate agli affari del padre e ci sarà anche una sorpresa che non posso svelare. E ne approfitterà per salutare gli amici prima di tornare a Parigi".

La vita privata di Alessandro Cosentini

Nel corso dell'intervista, Alessandro Cosentini ha parlato anche della gioia provata nel recitare nella prima puntata di Don Matteo 13: "Lavorare con Terence Hill è stato emozionante, è una bella persona ed un attore umile e generoso". Infine, si è sbottonato sulla sua vita privata. Alessandro Cosentini ha alle spalle una lunga e intensa storia d'amore durata dodici anni. Come facilmente comprensibile, all'inizio per lui non è stato affatto facile fare i conti con la fine di questa storia: “Mi sono lasciato con la mia fidanzata dopo 12 anni. È stato un periodo tremendo, il più difficile della mia vita”. Tuttavia, pian piano, ha accettato questo cambiamento e ora è pronto ad aprirsi a nuovi progetti e sperimentare nuove strade nella sua vita professionale: “Ora sto meglio e non vedo l’ora di dedicarmi a nuovi progetti”.