Nella puntata finale di sabato 29 maggio di Top Dieci, lo show di Rai1 condotto da Carlo Conti che ha visto protagonisti volti noti dello spettacolo, è stato trasmesso un sondaggio che ha destato non poche polemiche tra i telespettatori. "Cosa fanno le donne meglio degli uomini?" è stato chiesto ai partecipanti al gioco, ma oltre la domanda, sono state le risposte prese in considerazione a scatenare l'indignazione del pubblico.

Il sondaggio sessista

Il quesito è stato ritenuto sessista da parte degli utenti dei social intenti a commentare la trasmissione, che hanno contestato alla Rai il contenuto di un sondaggio trasmesso in onda in prima serata. Al primo posto la risposta più quotata era "occuparsi della casa" seguita da "fare più cose insieme" e a chiusura del podio "prendersi cura degli altri". Un ventaglio di considerazioni piuttosto comuni che, quindi, sottolineano una differenza di genere e infatti sono gli stessi concorrenti divisi in due squadre composte da Caterina Balivo, Emanuela Aureli e Andrea Delogu (Principesse) da una parte e da Pupo, Max Giusti e Flavio Insinna (Pacchisti) dall'altra, a lamentare l'irrealtà del quesito e le conseguenti risposte considerate inadeguate, in quanto loro stessi avevano proposto lo studio, il lavoro come ambiti in cui le donne potessero primeggiare.

Uno scivolone in casa Rai, che in un momento in cui la lotta per la parità di genere è sempre più viva e acceso, non è stato accolto di buon grado. "Scusate ma a chi l'avete fatto fare questo sondaggio" ha esordito Caterina Balivo, mettendo in evidenza l'inadeguatezza delle risposte alle quali si sono trovati a dover rispondere e per cui ognuno dei concorrenti era visibilmente in imbarazzo. Nonostante la polemica, scoppiata anche sui social, non sono arrivate spiegazioni da parte dell'azienda e nemmeno del conduttore.