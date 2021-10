La Nazionale vince gli ascolti tv, cala Non è L’Arena La puntata di Non è l’Arena di ieri sera, mercoledì 6 ottobre 2021, cala rispetto alla puntata della settimana scorsa. Complice forse anche la partita di Nations League tra Italia e Spagna, il talk show di Massimo Giletti scende dal 5.1% al 3.4%. Il programma è stato caratterizzato dalla presenza di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona non fa più ascolti. La puntata di Non è l'Arena di ieri sera, mercoledì 6 ottobre 2021, cala rispetto alla puntata della settimana scorsa. Complice forse anche la partita di Nations League tra Italia e Spagna, il talk show di Massimo Giletti scende dal 5.1% al 3.4%. Il programma è stato caratterizzato dalla presenza dell'ex paparazzo dei vip e dal dibattito sulla sua condizione. In studio Luca Telese, con cui Corona si è contrastato, e il magistrato Alfonso Sabella. In collegamento, il direttore di "Libero Quotidiano", Alfonso Sallusti. Supera nove milioni di spettatori, invece, Rai1 con la vittoria della Spagna sull'Italia, sconfitta dopo 37 partite. È tornato anche L'ispettore Coliandro con l'ottava stagione: 1.8 milioni di spettatori netti.

Gli ascolti tv di mercoledì 6 ottobre 2021

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv di mercoledì 6 ottobre 2021. Su Rai1, la partita tra Italia e Spagna è stata scelta da 9.075.000 spettatori pari al 37% di share. Il secondo programma più visto è su Rai2: L'Ispettore Coliandro 8 ha conquistato 1.817.000 spettatori netti per l'8.3% di share. Su Rai3: Chi l'ha visto? è stato seguito da 2.132.000 spettatori pari ad uno share del 10.8%. La presentazione di 10 minuti è stata seguita invece da 1.758.000 per il 6.8% di share. La Signora dello Zoo di Varsavia, in onda su Canale 5, è stato visto da 1.511.000 spettatori netti per l'8.2% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 864.000 spettatori netti per il 3.9%. Vittoria del talk Zona Bianca, in onda su Rete4, è stato visto da 612.000 spettatori netti per il 3.4% di share (in sovrapposizione con Non è L'Arena: 612.816 – 3.43% vs 590.178 – 3.31%). Non è l'Arena, in onda su La7 – come anticipato in apertura – è stato visto da 570.000 spettatori netti per il 3.4% di share. Su Tv8 X Factor fa segnare 399.000 spettatori netti con il 3% di share. Hanna, in onda su Rai4, è stato visto da 382.000 spettatori netti per l'1.7% di share.